"المركزى للإحصاء": واردات مصر من روسيا تسجل 4 مليارات و180 مليون دولار

سجلت واردات مصر من روسيا تطورًا كبيرًا خلال عام 2023، حيث قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قيمة الواردات المصرية بلغت قيمتها نحو 4 مليارات و180 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضي، ارتفاعًا من 3 ملايين و401 مليون دولار في الفترة المناظرة لها من عام 2022، بزيادة بلغت نحو 778 مليون و254 ألف دولار.

واردات مصر من روسيا خلال 2023

وأضافت البيانات، أن واردات مصر من الحبوب جاءت في صدارة قائمة واردات مصر من روسيا خلال الفترة المذكورة، حيث بلغت قيمتها نحو ملياري و290 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الماضي 2023، مقابل مليار و606 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بزيادة بلغت 683 مليون و158 ألف دولار.

وأشارت البيانات إلى أنه يلي الحبوب واردات مصر من الحديد والصلب والفولاذ بقيمة بلغت 384 مليون و651 ألف دولار في الـ10 أشهر الأولى من العام الماضي 2023، مقابل 329 مليون و712 ألف دولار في نفس الفترة من عام 2022، بزيادة بلغت 54 مليون و939 ألف دولار.

وتضمنت القائمة أيضًا واردات مصر من النحاس وبلغت قيمة وارداته نحو 150 مليون و866 ألف دولار في الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضي، ارتفاعًا من 46 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2022، بزيادة بلغت 104 مليون و859 ألف دولار.