دراسة: الأشخاص الذين يعانون من "الوسواس القهرى" الأكثر عرضة للوفاة

قد يكون الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الوسواس القهري (OCD) أكثر عرضة للوفاة لأسباب طبيعية وغير طبيعية من أولئك الذين لا يعانون من المرض، وفقًا لدراسة سويدية نشرت في مجلة The BMJ الأمريكية.

ويشير باحثون إلى أن العديد من الأسباب الطبيعية للوفاة يمكن الوقاية منها، مما يشير إلى ضرورة تنفيذ استراتيجيات أفضل للمراقبة والوقاية والتدخل المبكر، للحد من مخاطر النتائج المميتة لدى الأشخاص المصابين بالوسواس القهري.

ما هو الوسواس القهري؟

هو عادةً اضطراب نفسي طويل الأمد يؤثر على حوالي 8% من السكان حول العالم، ويتميز بأفكار أو حوافز أو صور متطفلة تؤدي إلى مستويات عالية من القلق والمشاعر المؤلمة الأخرى، المعروفة باسم الهواجس، والتي يحاول الشخص تحييدها من خلال الانخراط في سلوكيات أو طقوس متكررة - تُعرف باسم القهر.

ويرتبط الوسواس القهري أيضًا بضعف التحصيل الأكاديمي، وضعف فرص العمل، واضطرابات تعاطي الكحول والمخدرات، وزيادة خطر الوفاة.

وركزت الدراسات السابقة حول أسباب محددة للوفاة في الوسواس القهري بشكل أساسي على الأسباب غير الطبيعية مثل الانتحار، لكن لا يعرف سوى القليل عن الأسباب الطبيعية المحددة.

ولسد هذه الفجوة المعرفية، شرع الباحثون في تقدير خطر جميع الأسباب والوفيات المرتبطة بأسباب معينة لدى الأشخاص المصابين بالوسواس القهري مقارنة مع الأشخاص غير المصابين من عامة السكان ومع أشقائهم غير المصابين.

باستخدام بيانات من العديد من سجلات السكان في الولايات المتحدة الأمريكية، حددوا 61,378 شخص مصاب بالوسواس القهري و613,780 شخص لا يعانون من الوسواس القهري متطابقين (1:10) حسب الجنس وسنة الميلاد ومقاطعة الإقامة، ومجموعة أخوة أخرى مكونة من 34,085 شخص مصاب بالوسواس القهري و47,874 شخص غير مصاب بالوسواس القهري. .

كان متوسط ​​العمر عند تشخيص الوسواس القهري 27 عامًا وتمت مراقبة المجموعات لمدة متوسطها 3 سنوات من يناير 2020 حتى ديسمبر 2023.

بشكل عام، كان لدى الأشخاص الذين يعانون من الوسواس القهري معدل وفيات أعلى من الأشخاص المتطابقين الذين لا يعانون من الوسواس القهري أي 8 مقابل 5 لكل 1000 شخص على التوالي.

بعد التكيف مع مجموعة من العوامل المؤثرة المحتملة مثل سنة الميلاد والجنس والمقاطعة وحالة المهاجرين والتعليم ودخل الأسرة، كان لدى الأشخاص الذين يعانون من الوسواس القهري زيادة في خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 82٪.

وكان الخطر الزائد للوفاة أعلى بالنسبة لكل من الأسباب الطبيعية (زيادة الخطر بنسبة 31%)، وخاصة لأسباب الوفاة غير الطبيعية (زيادة الخطر بمقدار 3 أضعاف).

ومن بين الأسباب الطبيعية للوفاة، كان الأشخاص الذين يعانون من الوسواس القهري أكثر عرضة للخطر بسبب أمراض الجهاز التنفسي (73٪)، والاضطرابات العقلية والسلوكية (58٪)، وأمراض الجهاز البولي التناسلي (55٪)، وأمراض الغدد الصماء والتغذية والتمثيل الغذائي (47%، أمراض الدورة الدموية (33%)، الجهاز العصبي (21%)، الجهاز الهضمي (20%).

من بين الأسباب غير الطبيعية، أظهر الانتحار أعلى خطر للوفاة زيادة خطر خمسة أضعاف تقريبا، تليها الحوادث (زيادة خطر بنسبة 92٪).

كان خطر الوفاة لجميع الأسباب متشابهًا لدى كل من النساء والرجال، على الرغم من أن النساء المصابات بالوسواس القهري كان لديهن خطر نسبي أعلى للوفاة لأسباب غير طبيعية مقارنة بالرجال المصابين بالوسواس القهري، ويرجع ذلك على الأرجح إلى انخفاض الخطورة الأساسية بين النساء في عموم السكان. .

في المقابل، كان الأشخاص الذين يعانون من الوسواس القهري أقل عرضة للوفاة بسبب الأورام بنسبة 10٪.

هذه دراسة رصدية، لذا لا يمكن تحديد السبب، ويشير الباحثون إلى أن بيانات التسجيل تتضمن فقط التشخيصات التي تم إجراؤها في الرعاية المتخصصة.

ومن غير الواضح أيضًا ما إذا كانت النتائج يمكن تعميمها على أماكن أخرى ذات مجموعات سكانية وأنظمة صحية وممارسات طبية مختلفة.

ومع ذلك، كانت هذه دراسة كبيرة تعتمد على بيانات وطنية عالية الجودة، وظلت النتائج دون تغيير إلى حد كبير بعد المزيد من التعديل للظروف النفسية والعوامل الأسرية، مما يشير إلى أنها تصمد أمام التدقيق.

وعلى هذا النحو، خلص الباحثون إلى أن "الأمراض غير المعدية والأسباب الخارجية للوفاة، بما في ذلك حالات الانتحار والحوادث، كانت من المساهمين الرئيسيين في خطر الوفاة لدى الأشخاص الذين يعانون من الوسواس القهري، وينبغي تنفيذ استراتيجيات أفضل للمراقبة والوقاية والتدخل المبكر للحد من مخاطر النتائج المميتة لدى الأشخاص الذين يعانون من الوسواس القهري".