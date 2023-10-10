الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

اضطراب الهلع إلى الوسواس القهري.. 5 اضطرابات للقلق يمكن أن تؤثر على صحتك العقلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يعتبر القلق هو شعور نواجهه جميعًا من وقت لآخر، خاصة عندما نواجه مواقف مرهقة، ومع ذلك، في بعض الأحيان يمكن أن يصبح القلق غامرًا ويؤثر على حياتنا اليومية. وهنا يأتي دور اضطرابات القلق

اضطرابات القلق هي مجموعة من الاضطرابات حالات الصحة العقلية التي تجعل الأفراد يعانون من مشاعر قلق شديدة وطويلة الأمد يمكن أن تؤثر على قدرتهم على أداء وظائفهم، إن تحديد اضطرابات القلق وفهمها يمكن أن يساعد الأشخاص في البحث عن العلاج والدعم المناسبين،" وفقًا لما قالته الدكتور تشاندني توغنيت، دكتوراه في الطب (الطب البديل)، معالج نفسي.

1. اضطراب القلق العام (GAD)

GAD هو النوع الأكثر شيوعًا من اضطرابات القلق التي يتم تشخيصها لدى البالغين. يعاني الأشخاص المصابون باضطراب القلق العام من قلق أو قلق مفرط بشأن الأحداث أو الأنشطة اليومية، لدرجة أنه يصبح صراعًا مستمرًا. 

وهذا يمكن أن يؤدي إلى صعوبة في النوم، وصعوبة في التركيز، وظهور أعراض جسدية مثل الصداع وتوتر العضلات. قد يكون الأشخاص الذين يعانون من اضطراب القلق العام أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب أو اضطرابات القلق الأخرى.

2. اضطراب الهلع

يتميز هذا بنوبات مفاجئة وغير متوقعة من الخوف الشديد أو الرعب، تسمى نوبات الهلع والقلق العميق بشأن موعد حدوث هجوم آخر. 

وغالبًا ما تتضمن أعراضًا جسدية مثل سرعة ضربات القلب والدوخة وألم في الصدر والتعرق وضيق التنفس والارتعاش. يمكن أن تكون نوبات الهلع شديدة لدرجة أنها تبدو وكأنها نوبة قلبية أو حالة مميتة، مما يؤدي بعد ذلك إلى تجنب الأفراد لمواقف مماثلة والإصابة برهاب الخلاء.

3. اضطراب القلق الاجتماعي (SAD)

يسبب SAD خوفًا أو قلقًا مستمرًا وشديدًا بشأن المواقف الاجتماعية. قد يتجنب الأشخاص المصابون بالاضطراب العاطفي الموسمي التفاعلات الاجتماعية تمامًا بسبب الخوف من الحكم أو السخرية أو الرفض. 

وهذا يمكن أن يجعل من الصعب على الأفراد بناء العلاقات أو التقدم في حياتهم المهنية أو الاستمتاع بالأنشطة الاجتماعية. يعد SAD مشكلة شائعة يمكن أن تبدأ في مرحلة الطفولة.

4. اضطراب الوسواس القهري (OCD )

الوسواس القهري هو نوع آخر من اضطرابات القلق التي تؤثر على أكثر من 1٪ من عامة السكان. يعاني الأشخاص المصابون بالوسواس القهري من أفكار أو سلوكيات غير مرغوب فيها ومتطفلة ومتكررة تسبب التوتر والقلق. 

على سبيل المثال، قد يشعر الأفراد بالحاجة إلى القيام بإيماءات أو إجراءات روتينية لمنع حدوث الضرر. وقد يعانون أيضًا من خوف شديد من التلوث، والذي يمكن أن يعوقهم ويتداخل مع الروتين اليومي.

5. اضطراب قلق الانفصال

وينطوي ذلك على خوف شديد من الابتعاد عن المنزل أو الانفصال عن أحبائهم، بما يتجاوز ما هو متوقع في سن معينة.

قد يشعر الأطفال الذين يعانون من قلق الانفصال بالقلق دائمًا بشأن فقدان والديهم.

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