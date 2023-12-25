نصائح للتغلب على الشعور بالوسواس القهري خلال فترة موسم الأعياد والعطلات

يعاني البعض من حالة نفسية تسمى اضطراب الوسواس القهري وهو حالة مرض عقلي يعاني فيها الشخص من تكرار الأفكار القهرية أو الأفكار السوداوية، ويعد الانخراط في سلوكيات متكررة وشعور شديد بالضيق من بعض أعراض اضطراب الوسواس القهري.

مع حلول موسم العطلات والأعياد، قد يكون الأمر صعبًا بشكل متزايد على الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الوسواس القهري مع زادة معدلات التوتر والقلق لديهم.

وحسب موقع Hindustan times فقد صرحت المعالجة النفسية الدكتورة ميليسا جيرمان بجامعة إكسفورد قائلة: "يمكن للعطلات والأعياد أن تؤدي إلى تفاقم الوسواس القهري بسبب زيادة التفاعلات الاجتماعية، والتغيرات في الروتين، والضغط من أجل الظهور بمظهر الكمال أمام الآخرين، وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة القلق، والأفكار المتطفلة، والسلوكيات القهرية".



وأضافت: "بالنسبة للأفراد الذين يعانون من الوسواس القهري، يمكن أن تصبح العطلات وقتًا مثيرًا مع زيادة مستويات القلق والتوتر".

وقدمت بعض النصائح للتعامل مع مرض الوسواس القهري خلال موسم العطلات والأعياد، جاءت كما يلي:

التخطيط للمحفزات:

من المهم من كل شخص فهم المحفزات والتنبؤ بها حتى نكون مستعدين لكيفية التصرف عندما تجعلنا الأمور غير مريحة خلال موسم العطلات والأعياد، قد نلتقي بأشخاص ومواقف لا نشعر أبدا بالأمان تجاهها، ويجب معرفة أن التعرف عليها مسبقًا يمكن أن يجعلنا نستعد لها.

كن واعيًا:

يمكن أن تساعدنا ممارسة اليقظة الذهنية والوعي الذاتي على إخراج أنفسنا من المواقف التي لا نسعد بها، يمكن أن تساعدنا المهارات الواعية على الشعور بالتحسن والتركيز على الحاضر والاستمتاع بموسم العطلات.

ممارسة التعاطف:

من المهم ألا نكون قاسيين على أنفسنا أبدا في أي تصرف قمنا به، وأن نفهم أنماط سلوكنا بشكل أفضل، سيضمن ذلك أن نكون أكثر لطفًا مع أنفسنا وأكثر صبرًا مع أنفسنا ونركز على الشعور بالأمان.

القبول:

من الأخطاء التي نرتكبها هو التفكير الزائد قبل العطلات بأننا لن نتمكن من الاستمتاع بها بسبب أعراض الوسواس القهري التي نعاني منها، عندما نصاب به نحتاج إلى قبوله وإيجاد طرق للتحكم في استجاباتنا والاستمتاع بوقت ممتع.