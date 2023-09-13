معالجة عدم اليقين في اضطراب "الوسواس القهري".. دراسة توضح

تستكشف دراسة حديثة كيف يظهر لدى الأشخاص الذين يعانون من الوسواس القهري، نشاطًا شاذًا في القشرة الحزامية الأمامية الظهرية للدماغ، أثناء معالجة عدم اليقين.

ويتميز مرض عصبي يسمى اضطراب الوسواس القهري (OCD) بسلوكيات قهرية متكررة مثل التنظيف والتحقق حتى عندما يكون هناك دليل موضوعي واضح على أن البيئة نظيفة ومنظمة ومناسبة.

معالجة عدم اليقين في اضطراب “الوسواس القهري”

ورغم أنه يتم أحيانًا تشخيص المرض بشكل خاطئ على أنه اضطراب "الانتباه"، إلا أن المرض يحدث في الواقع بسبب مشكلة في معالجة عدم اليقين، ومع ذلك، فإن القواعد الدماغية لهذه المعالجة غير الطبيعية لا تزال غير معروفة.

ونظر الباحثون، بقيادة فاليري فون، دكتوراه من جامعة كامبريدج في علم النفس، إلى ثلاث مجموعات من الأشخاص: الذين يعانون من الوسواس القهري، والذين يعانون من الوسواس القهري الذين خضعوا لعلاج بضع المحفظة، والذي يعتقد أنه يقلل من نشاط الدماغ المرتبط بالوسواس القهري، والأشخاص الأصحاء، حيث أراد الباحثون أن ينظروا إلى المعالجة في اضطراب الوسواس القهري، لكنهم أرادوا أيضًا أن ينظروا إلى كيفية تأثير بضع المحفظة على المعالجة.

وبالنسبة لتجارب التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI)، ركز الباحثون على مناطق الدماغ المشاركة في صنع القرار، وهي القشرة الحزامية الأمامية الظهرية (dACC) والجزيرة الأمامية (AI)، أظهر المشاركون الذين يعانون من الوسواس القهري نشاطًا شاذًا في هذه الدائرة مقارنة بالضوابط الصحية أثناء تحديد اليقين.

وقال الدكتور فون: "من الأهمية بمكان أن المرضى الذين يعانون من الوسواس القهري أظهروا تباطؤًا في اتخاذ القرار، ولكن فقط عندما كانت النتائج أكثر تأكيدًا، ونظرًا لأن هذه العاهات ظهرت لدى كل من مرضى الوسواس القهري وأولئك الذين تحسنوا بعد جراحة بضع المحفظة، فإن هذا يشير إلى أن هذه الآلية المعرفية قد تكون سمة أساسية تكمن وراء تطور الوسواس القهري، بغض النظر عن مدى شدة الأعراض.

وأضاف: "قد توفر بيانات التصوير تمثيلاً لكيفية معاناة مرضى الوسواس القهري مع أعراضهم. في حين أن الأفراد الأصحاء قد يكونون قادرين على القول، فإن الأشخاص الذين يعانون من الوسواس القهري قد يعانون من هذا الشعور باليقين، وربما يقضون المزيد من الوقت في التساؤل في أن هذا الشيء بين يديهم نظيف أم يحتاج لمزيد منن النظافة غير المبررة .

توضح النتائج أن الوسواس القهري ليس اضطرابًا ناتجًا عن الإفراط في النظافة، ولكنه اضطراب في معالجة الدماغ لليقين.