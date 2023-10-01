الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

ديفيد بيكهام يعاني الوسواس القهري.. ماذا تعرف عنه؟

ديفيد بيكهام
ديفيد بيكهام

في فيلم وثائقي جديد من إنتاج Netflix، تحدث نجم كرة القدم العالمي ديفيد بيكهام عن معاناته مع اضطراب الوسواس القهري، وهي حالة يصفها بأنها "متعبة"، حتى أنه يقوم بتنظيف وقص فتائل مجموعة الشموع الخاصة بزوجته فيكتوريا.

ويضيف: “إنه أمر متعب أن نتجول حول كل شمعة لتنظيفها.. أنا أنظف المنزل جيدًا”.

مشاهير يعانون الوسواس القهري

بيكهام (48 عاما) والممثل نيكولاس كيج والمغني السابق في فرقة One Direction نيال حوران هم من بين عدد من المشاهير الذين أشاروا إلى أنهم يعانون من الوسواس القهري إلى حد ما، ولكن مدى تأثير ذلك على حياة الناس يمكن أن يتراوح بشدة.

وقالت الدكتورة ماريان ترينت، وهي طبيبة نفسية، لصحيفة “صن أون صنداي هيلث”: "الوسواس القهري هو شيء يتحدث عنه الناس في كثير من الأحيان بالعامية. سيقول الناس: "أوه، هذا مجرد اضطراب الوسواس القهري الذي أعاني منه.. لكن هذا لا يعني دائمًا أن لديهم تشخيصًا صحيحاً للمرض".

وأضافت: "بالنسبة لقلة مختارة يعتبر الوسواس القهري حالة مزعجة للغاية.. أن تكون مرتبًا أو منظمًا أو تسعى إلى الكمال لا يعني دائمًا الوسواس القهري، حيث يتأثر حوالي 12 من كل 1000 شخص في المملكة المتحدة بهذه الحالة، أي حوالي 750000 شخص، ومن الممكن أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أعلى بسبب الحالات غير المشخصة".

السبب الدقيق للوسواس القهري غير معروف، ويعتقد أن الوراثة وتشوهات الدماغ والبيئة تلعب دوراً، حيث يمكن أن يؤثر الوسواس القهري على الرجال والنساء في جميع الأعمار، وتشير الأدلة إلى أن الرجال أكثر عرضة للإصابة به في سن مبكرة.

وأوضحت: “غالبًا ما يكون الوسواس القهري وسيلة يحاول فيها الشخص السيطرة على المواقف التي قد تشعره بعدم الارتياح، فعلى سبيل المثال هناك بعض الأشخاص الذين يقومون بتبييض جدران منازلهم ولم يتمكنوا من تحمل فكرة وجود أي جراثيم، يمكن أن تؤثر هذه الأعراض بشدة على حياة شخص ما".

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