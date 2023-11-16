الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

الانشغال عمدًا.. عادات قد تسبب القلق بسبب الهاتف المحمول

عادات الهاتف المحمول
عادات الهاتف المحمول

في بعض الأحيان نستخدم هواتفنا المحمولة لإنشاء حاجز بيننا وبين الآخرين، على عكس الأغراض التي ينبغي استخدام الهواتف المحمولة من أجلها، على الرغم من أهمية الهواتف المحمولة، إلا أنه يجب علينا التأكد من عدم استخدامها بطرق تضر بنا. 

"إذا وجدت أنك تستخدم هاتفك بطرق غير صحية أو أن عاداتك الهاتفية تسبب لك القلق، فحاول ألا تحكم على نفسك أو تنتقدها. فليكن ذلك علامة على أنك بحاجة إلى وضع بعض الحدود الصحية مع هاتفك والتعلم "بعض مهارات التكيف الصحية للتعامل مع قلقك" ، كتب المعالج كاري هوارد. 

 فيما يلي بعض عادات الهاتف المحمول التي يمكن أن تسبب القلق.

  • في بعض الأحيان نستخدم هواتفنا المحمولة لإنشاء حاجز بيننا وبين الآخرين، على عكس الأغراض التي ينبغي استخدام الهواتف المحمولة من أجلها. على الرغم من أهمية الهواتف المحمولة، إلا أنه يجب علينا التأكد من عدم استخدامها بطرق تضر بنا.
  • إذا وجدت أنك تستخدم هاتفك بطرق غير صحية، أو أن عاداتك الهاتفية تسبب لك القلق، فحاول ألا تحكم على نفسك أو تنتقدها. فليكن ذلك علامة على أنك بحاجة إلى وضع بعض الحدود الصحية مع هاتفك والتعلم "بعض مهارات التكيف الصحية للتعامل مع قلقك"  وفقا لما  كتب المعالج النفسي كاري هوارد.
  • غالبًا ما نتجنب إجراء المكالمات أو الرد عليها - يمكن أن يحدث هذا بسبب القلق المفاجئ الناتج عن الاضطرار إلى التعامل مع الآخرين.
  • ومن أجل تجنب محيطنا المباشر، نتظاهر بأننا مشغولون بالهاتف، هذه آلية غير صحية لعدم الاختلاط بالآخرين.
  • في كثير من الأحيان، نتجنب واقعنا المباشر ونستخدم الهواتف المحمولة كوسيلة للهروب من خلال التمرير المفرط.
  • التحقق باستمرار من الإشعارات والرغبة في التواجد على وسائل التواصل الاجتماعي على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لأننا نشعر أننا قد نفوت بعض الأشياء.
  • إن الشعور بالحاجة الملحة للرد على الرسائل على الفور أو استخدام Google للإجابة على مخاوفنا طوال الوقت هي علامات القلق.
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