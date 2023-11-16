الانشغال عمدًا.. عادات قد تسبب القلق بسبب الهاتف المحمول

في بعض الأحيان نستخدم هواتفنا المحمولة لإنشاء حاجز بيننا وبين الآخرين، على عكس الأغراض التي ينبغي استخدام الهواتف المحمولة من أجلها، على الرغم من أهمية الهواتف المحمولة، إلا أنه يجب علينا التأكد من عدم استخدامها بطرق تضر بنا.

"إذا وجدت أنك تستخدم هاتفك بطرق غير صحية أو أن عاداتك الهاتفية تسبب لك القلق، فحاول ألا تحكم على نفسك أو تنتقدها. فليكن ذلك علامة على أنك بحاجة إلى وضع بعض الحدود الصحية مع هاتفك والتعلم "بعض مهارات التكيف الصحية للتعامل مع قلقك" ، كتب المعالج كاري هوارد.

فيما يلي بعض عادات الهاتف المحمول التي يمكن أن تسبب القلق.