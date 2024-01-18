الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

30 دقيقة.. سيطرة مصرية أمام غانا والتعادل السلبى يسيطر

منتخب مصر
منتخب مصر

مرت 30 دقيقة من مباراة مصر وغانا في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية، ومازالت النتيجة هي التعادل السلبي.

تدخل عنيف من مجيد أشيميرو على إمام عاشور في الدقيقة الثانية من بداية المباراة.

في الدقيقة الثالثة سدد محمد قدوس كرة قوية تصدى لها محمد الشناوي.

في الدقيقة السادسة انفراد من انطوان سيمنيو وتدخل رائع من محمد الشناوي قبل ان يحتسب الحكم وجود تسلل.

سقوط مصطفى محمد في الدقيقة التاسعة بعد تدخل قوي من لاعب غانا.

وتوقف اللعب لعلاج مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر.

محمد عبد المنعم أرسل تمريرة طولية من منتصف الملعب في اتجاة محمد صلاح ولكن شتتها جيديون مينساه لخارج الملعب.

جوردان أيو أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الثابتة وشتتها مرموش لخارج الملعب.

في الدقيقة 19 طالب محمد صلاح بركلة جزاء لصالح عمر مرموش لكن الحكم لم يحتسب شيء.

توقف المباراة في الدقيقة 27 لعلاج عمر كمال.

 

مباراة مصر وغانا منتخب مصر منتخب غانا كأس الأمم الأفريقية كان 2023

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