الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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النائب ضياء الدين داود: المشهد الاقتصادى مأزوم ونحتاج إلى تغييرات وزارية جذرية

النائب ضياء الدين
النائب ضياء الدين داوود

قال النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس الشعب، إن المشهد الاقتصادي مأزوم للغاية ونحتاج إلى تغييرات وزارية جذرية.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "سي بي سي"، مع الإعلامية قصواء الخلالي: "الوضع الإقليمي أصبح الآن معقدا جدا، مما يزيد صعوبة المشهد في الداخل".

وتابع: "المشهد الاقتصادي يأتي في مقدمة الملفات التي تؤرق المواطنين والذي استنفد فيه صبرهم، لتعقدات المشهد الاقتصادي واللي محدش يطرح بملامح واضحة وجلية رؤية لمستقبل آمن تحل فيها تدبير النقد الأجنبي".

وواصل: نعيش في وضع اقتصادي مأزوم وسط تصريحات مضحكة، يأتي منها على لسان وزراء ومجموعات وزارية، يعتقدون فيها أن الجميع يملك ذاكرة سمك حيث التصريحات المتناقضة".

وأوضح النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس الشعب، أن كل يوم نخرج من المؤشرات الهامة والتي لها تقديرات غير منفصلة عن الوضع الاقليمي وغير منزهة عن الهوى، وتتداخل فيها كافة المقومات التي تؤدي بنا إلى وضع اقتصادي محرج مأزوم.

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