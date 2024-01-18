سيرهو جيراسى: هدف غينيا التتويج بأمم إفريقيا "كان 2023"

كشف سيرهو جيراسي، مهاجم غينيا، آخر استعدادات منتخب بلاده لمواجهة جامبيا، بمجموعات "كان 2023"، المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

موعد مباراة منتخب غينيا وجامبيا بمجموعات "كان 2023"

ومن المقرر أن يواجه منتخب غينيا نظيره جامبيا، غدا الجمعة الموافق 19 يناير الجاري، على ملعب شارليس كونان باني، في إطار منافسات الجولة الثانية بمجموعات كأس الأمم الإفريقية "كان 2023".

وقال جيراسي، على هامش المؤتمر الصحفي للمباراة: "لا نريد الاستعجال، نسير مباراة بمباراة، من أجل الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة".

أضاف: "كل الأمور تسير بشكل جيد منذ قدومنا إلى كوت ديفوار، والمنتخب الغيني يتواجد في ظروف جيدة، وكل هذا كان بعد الاستقبال عند وصولنا".

وأكمل مهاجم غينيا:"الآن يجب علينا تقدم كل نملك من أجل اجتياز دور المجموعات، اللعب الجماعي هو شعارنا خلال منافسات "كان 2023"".

وأردف:"هدفنا التتويج باللقب القاري لما لا، لدينا الإمكانيات التي تؤهلنا لذلك".

ووجه جيراسي، رسالة للجماهير الغينية، قائلا:"سفعل أنا وزملائي كل شيء مستحيل من أجلهم، فهم يذهبون في أي مكان نتواجد نحن به، سواء في الصين أو القطب الجنوبي، فهم محبون لكرة القدم".

القنوات الناقلة لمباراة منتخب غينيا وجامبيا بأمم إفريقيا "كان 2023"

تنقل مباراة منتخب غينيا وجامبيا بأمم إفريقيا، ضمن منافسات الجولة الثانية بمجموعات "كان 2023"، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الرسمي والحصري لكافة منافسات المسابقة القارية داخل منطقة الشرق الأوسط.

موقف غينيا بمجموعات أمم إفريقيا "كان 2023"

يقع المنتخب الغيني في المجموعة الثالثة بمجموعات “كان 2023"، التي تضم منتخبات السنغال والكاميرون وجامبيا.

ويحتل المنتخب الغيني المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، برصيد نقطة يتيمة، خلف السنغال المتربع برصيد 3 نقاط، ثم الكاميرون نقطة، وأخيرا جامبيا بلا رصيد من النقاط.

واستهل منتخب غينيا مشواره بمجموعات "كان 2023"، بالتعادل الإيجابي مع منتخب الكاميرون بهدف لكلاهما.