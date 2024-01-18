"الغارات لا تخيفنا".. جماعة الحوثى تتعهد بمواصلة الهجمات فى البحر الأحمر

تعهد زعيم الحوثيين، المدعومين من إيران، عبد الملك الحوثي بمواصلة الهجمات على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وقال الحوثي، اليوم، في أول خطاب علني له منذ شنت المملكة المتحدة والولايات المتحدة ضربات الأسبوع الماضي ضد المواقع التي يسيطر عليها الحوثيون، “سنواصل استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل”.

أضاف القيادي الحوثي أن عمليات الحوثيين “ستشمل أيضًا السفن الأمريكية والبريطانية”.

وقال إن قواته ستواصل تطوير قدراتها العسكرية وإن الضربات الأمريكية والبريطانية على أهداف الحوثيين "لا تخيفنا".

وتتقدم المحادثات لتأمين وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، والذي قد يشمل هدنة إنسانية لمدة شهر للسماح بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وفقًا لتقرير.

وقال مسئول كبير لشبكة إن بي سي نيوز إن المفاوضات كانت جزءًا من صفقة أكبر يمكن أن تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: وتجري الدول العربية مناقشات متقدمة حول مبادرة لضمان وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، كجزء من خطة أوسع يمكن أن تعرض على إسرائيل تطبيع العلاقات مع الدول العربية والإسلامية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية إذا وافقت [إسرائيل] على تطبيع لا رجعة فيه خطوات إنشاء الدولة الفلسطينية.

وقال دبلوماسي غربي للصحيفة إن المحادثات تتضمن اقتراحًا بـ "هدنة إنسانية" تستمر لمدة شهر أو أكثر، يليها وقف دائم لإطلاق النار. وأضافوا أن هذا التوقف سيمكن من إطلاق سراح المزيد من الرهائن.

ونقل الموقع عن اثنين من الدبلوماسيين قولهما إن حماس ترفض الموافقة على صفقة دون وعد بوقف دائم لإطلاق النار، وهو أمر رفضه المسؤولون الإسرائيليون، حسبما افادت وسائل إعلام محلية صادرة اليوم الخميس.