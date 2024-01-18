الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جماعة الحوثى: عملياتنا فى البحر الأحمر ستشمل السفن الأمريكية والبريطانية

الحوثيين فى البحر
الحوثيين فى البحر الأحمر

أعلنت جماعة الحوثي، أن عمليات الحوثيين في البحر الأحمر ستشمل السفن الأمريكية  والبريطانية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

الهجوم الأمريكي البريطاني على الحوثيين

وكانت قد نقلت "وول ستريت جورنال" عن مسئول في البنتاجون، أن هناك تقديرات بتدمير نحو ربع ترسانة الحوثيين العسكرية بالضربات الأمريكية والبريطانية.

ضربات الحوثيين بالبحر الأحمر  

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إنالضربات الأمريكيّة والبريطانيّة ضد الحوثيّين، الذين كثّفوا هجماتهم على السفن فى البحر الأحمر خلال الأسابيع الأخيرة، كانت "محدودة وضروريّة ومتناسبة".
 

جماعة الحوثي هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر القاهرة الإخبارية نبأ عاجل الهجوم الأمريكي البريطاني على الحوثيين

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