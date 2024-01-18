الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"البنتاجون": تقديرات بتدمير ربع ترسانة الحوثيين العسكرية

البنتاجون
البنتاجون

نقلت "وول ستريت جورنال" عن مسئول في البنتاجون، أن هناك تقديرات بتدمير نحو ربع ترسانة الحوثيين العسكرية بالضربات الأمريكية والبريطانية، وفق نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

ضربات الحوثيين بالبحر الأحمر 

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إنالضربات الأمريكيّة والبريطانيّة ضد الحوثيّين، الذين كثّفوا هجماتهم على السفن فى البحر الأحمر خلال الأسابيع الأخيرة، كانت "محدودة وضروريّة ومتناسبة".

الضربات الأمريكية البريطانية على الحوثيين

وأكد أنه رغم التحذيرات المتكرّرة للمجتمع الدولي، واصل الحوثيّون تنفيذ هجمات فى البحر الأحمر، مرّة أخرى هذا الأسبوع ضدّ سفن حربيّة بريطانيّة وأمريكيّة"، مضيفًا: "هذا لا يمكن أن يستمر، لذا اتخذنا إجراءات محدودة وضرورية ومتناسبة دفاعًا عن النفس".

وأشار سوناك إلى أن سلاح الجو الملكي نفذ "ضربات ضد مواقع عسكرية فى اليمن يستخدمها المتمردون الحوثيون".

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