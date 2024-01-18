نسووي أول لاعب يحصد لقب هاتريك في أمم أفريقيا منذ 15 عامًا

أصبح إيمليو نسووي، نجم منتخب غينيا الاستوائية أول لاعب يسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في مباراة واحدة بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم منذ أكثر من 15 عامًا.

وأحرز نسووي مهاجم إنتر سيتي الإسباني، الخميس، 3 أهداف في شباك غينيا بيساو خلال المباراة الجارية بين المنتخبين في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لكأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار، ليصبح هدافا للبطولة بفارق هدف عن السنغالي لامين كامارا.

ولم ينجح أي لاعب في نيل لقب هاتريك منذ نسخة غانا 2008 حينما سجل المغربي سوفيان علودي ثلاثة أهداف في شباك ناميبيا ليقود بلاده للفوز 5 /1.

وشهدت البطولة تسجيل 15 لاعبًا لثلاثة أهداف خلال مباراة واحدة، فيما يمتلك المصري حسن الشاذلي رقمًا استثنائيا كونه اللاعب الوحيد الذي سجل هاتريك خلال نسختين مختلفتين عامي 1963 و1970.



ونال لاعبو مصر لقب هاتريك خمس مرات من قبل مقابل مرة واحدة لتونس والمغرب والجزائر.



وكان المصري محمد دياب العطار الشهير بالديبة، هو أول لاعب في تاريخ أمم أفريقيا يسجل هاتريك، بعدما هز شباك إثيوبيا أربع مرات في نهائي أول نسخة عام 1957 وانتهت المباراة بفوز مصر 4 /صفر.



وفي نسخة 1959 سجل المصري محمود الجوهري ثلاثية في شباك إثيوبيا ليقود مصر للفوز 4/ صفر.



وفي نسخة 1962 سجل المصري حسن الشاذلي هاتريك في شباك نيجيريا ليقود مصر للفوز 6 / 3.



وفي نسخة 1968 سجل الجزائري حسن لاماس هاتريك في شباك أوغندا ليقود بلاده للفوز 4/ صفر.



وفي نسخة 1970 سجل - الإيفواري لوران بوكو خماسية في شباك إثيوبيا، ليقود المنتخب الإيفواري للفوز 6 /1.



و عاد المصري حسن الشاذلي لتسجيل هاتريك جديد في نسخة 1970 في شباك كوت ديفوار، خلال المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة 3/ 1.



وفي عام 1974 سجل الزامبي برنارد شاندا هاتريك في شباك الكونغو في المربع الذهبي ليقود بلاده للفوز 4/ 2.



وفي نسخة 1994 سجل الإيفواري جويل تيهي ثلاثية في شباك سيراليون ليقود بلاده للفوز 4/ صفر.



وفي نسخة 1998 سجل المصري حسام حسن سجل ثلاثية في شباك زامبيا، ليقود الفراعنة للفوز 4/ صفر.



وفي نسخة 1998 أيضا سجل الجنوب أفريقي ماكارثي رباعية في شباك ناميبيا، لتفوز جنوب أفريقيا 4/ 1.



وفي نسخة 2004 سجل الكاميروني باتريك مبوما ثلاثية في شباك زيمبابوي ليقود الأسود للفوز 5/ 3.



وفي نسخة 2006 سجل الكاميروني صامويل إيتو ثلاثية في شباك أنجولا لتفوز الكاميرون 3 /1.



وفي نسخة 2006 أيضا سجل التونسي فيرناندو دوس سانتوس ثلاثية في شباك زامبيا لتفوز نسور قرطاج 4 /1.



وفي نسخة 2008 سجل المغربي سوفيان علودي ثلاثية في شباك ناميبيا لتفوز المغرب 5 / 1.

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