الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مع احتفالات الغطاس.. ما الفارق بين معمودية الأقباط ومعمودية المعمدان؟

المعمودية
المعمودية

تمر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بفترة احتفالات عيد الغطاس المجيد، والذي يعتبر ثالث الاعياد السيدية في عام 2024، بعد احتفالات الكنيسة بعيدي الختان المجيد في 15 يناير، والميلاد المجيد يوم 7 من نفس الشهر، اذ تضع الكنيسة الميلاد والغطاس في قائمة الأعياد السيدية الكبرى، بينما الختان في قائمة الأعياد السيدية الصغرى.

مع احتفالات الغطاس.. ما الفارق بين معمودية الاقباط ومعمودية المعمدان؟

وقال الأب فيلبس ماهر، استاذ الطقوس الكنسية في معاهد إعداد وتاهيل الخدام  في تصريح خاص أن الفارق بين معمودية يوحنا المعمدان ومعمودية الكنيسة القبطية، هو أن معمودية المعمدان كان تعطى للراغبين في إعلان توبتهم إلا أن معمودية الكنيسة تمحي تماما خطية آدم التي يولد بها الفرد من رحم أمه.

من جانبه قال المتريبوليت إيروثيوس فلاخوس مطران كنيسة الروم الأرثوذكس في نافباكتوس، في تصريح له على خلفية الاحتفالات، إن معمودية المسيح في نهر الأردن ومعموديتنا هما طوفان استثنائي، أكثر رفعة وجمالاً من طوفان نوح، بحسب ما يقول بروكلس بطريرك القسطنطينية. في ذلك الحين، أماتت المياه الطبيعة البشرية، لكن الآن، ماء المعمودية بالمسيح يعطي الحياة للأموات من الخطيئة. 

في ذلك الحين، بنى نوح فلكاً من الخشب غير الفاسد، بينما الآن المسيح، نوح العقلي، بنى فلكاً للجسد من مريم غير الفاسدة. في ذلك الحين، الحمامة التي حملت في فيها غصن زيتون حملت بشرى شذا المسيح السيد، الآن الروح القدس الذي أتى بشكل حمامة أشار إلى السيد الرحوم. كل ما جرى عند معمودية المسيح في نهر الأردن يتكرر في حياتنا من خلال سر المعمودية.

الجدير بالذكر أنه اعتاد باباوات الكنيسة القبطية الارثوذكسية، الراحل شنودة الثالث، والحالي تواضروس الثاني، على تقسيم فترات الأعياد بين القاهرة والإسكندرية، فيقضى بابا الكنيسة عيدي الميلاد المجيد، والقيامة المجيد في القاهرة، بينما يقضى احتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الغطاس المجيد برفقة شعب الاسكندرية.

 

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