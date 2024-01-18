بحلقة "تحقيق قائمة الأهداف".. الإعلامية ريهام الشيخ تتصدر مواقع التواصل

تمكنت الإعلامية ريهام الشيخ، مقدمة برنامج "تريندز"، من تحقيق نجاح كبير بحلقتها الأخيرة المخصصة لمناقشة قائمة الأهداف فى الحياة، حيث استطاعت تسليط الضوء بنجاح على موضوع اجتماعي مهم ومفيد مجتمعيًا وهو طريقة تحقيق الأهداف والنجاح فى الحياة، من خلال استضافتها استشاري علم نفس الإيجابى حسام هيكل والذى تحدث عن تحقيق الخطط فى السنة الجديدة وقدم إرشادات وطرقًا مفيدة للمشاهدين لتحقيق أهدافهم التى يخططون لها، سواء فى العمل أو الحياة الاجتماعية.

كما تحدثت الإعلامية ريهام الشيخ، فى الحلقة التى حققت أعلى نسب مشاهدة واحتلت الترند، عن أهم الأخبار التى تصدرت الترند، محليًا وعالميًا، فى السياسة والاقتصاد والاجتماع والرياضة، وتخللت الحلقة مقاطع من الأحداث وكأن الجمهور فى قلب الحدث.

تفاعل المشاهدون بشكل كبير مع المحتوى المقدم في الحلقة، حيث تم تداول مقتطفات ونصائح الحلقة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانتشرت عبارات وهاشتاجات تشجع على تحقيق الأهداف وتحقيق النجاح، مما ساهم في تصدر الحلقة للترند واستحواذها على اهتمام جمهور القناة الأولى.

وتعد ريهام الشيخ واحدة من الإعلاميات اللائى يتمتعن بشعبية كبيرة، ويعتبر برنامجها "ترينذز" واحدًا من أكثر البرامج المحبوبة والمتابعة على الساحة الإعلامية، حيث تتميز ريهام بقدرتها على اختيار الموضوعات الهادفة والتعامل معها بشكل مبتكر وقريب من الجمهور.

وعبرت الإعلامية ريهام الشيخ عن سعادتها بنجاح البرنامج وتصدر حلقاته الترند ومنها حلقة الأربعاء الماضي، مشيرة إلى أنها وفريق العمل يجتهدون بجدية لتقديم محتوى إعلامي ذى جودة عالية يلبي احتياجات المشاهدين في كل المجالات، وقد أسعدتنا ردود الفعل الرائعة التي تلقيناها عن الحلقة الأخيرة والتى تناولت الأهداف في الحياة وكيفية تحقيقها، حيث أعرب عدد من المشاهدين في تعليقاتهم عن الاستفادة من الحلقة وأنها تمكنت من إلهام وتحفيز الجمهور وتعزيز الوعي بأهمية تحقيق الأهداف ومساعدتهم على النجاح والتطور الشخصي.

وأضافت ريهام الشيخ: نحرص فى حلقات “تريندز” على تقديم فقرات تناقش موضوعات ذات قيمة مضافة وتأثير إيجابي على الجمهور ونسلط الضوء على قضايا هامة وملهمة بطريقة مبتكرة وجذابة، ونتمنى أن نكون عند حسن ظن الجمهور دائمًا.