الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 5 سنوات لخادمة سرقت ربة منزل في الشرقية

متهمة
متهمة

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 5 سنوات، لإدانتها في القضية رقم 18435 لسنة 2019 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 2188 لسنة 2019 كلي جنوب الزقازيق، بسرقة مصوغات ذهبية من مسنة بالإكراه وبطريق المخادعة.

تعود أحداث القضية لشهر أبريل من عام 2019، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغا من «نادية. م. م» 65 عاما، ربة منزل، ومقيمة بدائرة المركز، بسرقة مصوغاتها الذهبية.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة «شيماء. ف. م» ربة منزل، ومقيمة في منطقة المرج بمحافظة القاهرة، وتعمل خادمة لدى المجني عليها، وحال تواجدها بمنزل المجني عليها «مكان عملها» أحضرت مشروبا للمجني عليها، ووضعت بداخله مخدرًا، وبعد تأكدها أن المجني عليها غابت عن الوعي، استولت على المصوغات الذهبية المملوكة للمجني عليها ولاذت بالفرار.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة سرقت المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق «مصوغات ذهبية» والمملوكة للمجني عليها، وذلك بطريق الإكراه الواقع عليها والخداع، بأن استغلت عملها كخادمة بمسكنها ووضعت لها مخدرا بمشروبها، وانتظرت حتى غابت عن الوعي، وتمكنت بتلك الوسيلة القسرية من الإستيلاء على المنقولات المملوكة للمجني عليها.

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