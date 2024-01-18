المشدد 3 سنوات لمتهم بقيادة سيارة تحت تأثير المخدرات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة المتهم "ع.ا.ع" بالسجن المشدد 3 سنوات غيابيًا، وتغريمه 10 آلاف جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بتعاطي المخدرات.

تفاصيل القضية

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 16357 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة محربك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط مباحث المرور بضبط المتهم أثناء قيادته سيارة تحت تأثير المواد المخدرة بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، أثناء تنفيذ حملة مرورية بنطاق قسم محرم بك، أنه استوقفت الحملة سيارة بقيادة المتهم "ع.ا.ع" فني تبريد وتكييف، وبمناقشته وسؤاله عن التراخيص تلعثم في الحديث، فاشتبهت في قيادته السيارة تحت تأثير مادة مخدرة، وبالتحليل له طواعية بمعرفة فني التحاليل المرافق للحملة باستخدام الكاشف الاستدلالي، تبين تعاطية مخدر الحشيش، وبمواجهته أقر بتعاطي مخدر الحشيش، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.