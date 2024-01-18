المؤبد لمتهمين بحيازة مواد مخدرة واستغلال الأطفال بالمطرية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة عاطلين بـ السجن المؤبد لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة واستغلال أطفال وهتك عرضهم بغرض التسول والسرقة بدائرة قسم شرطة المطرية.

تفاصيل القضية

وأسندت النيابة العامة لكل من "ع. ا"عاطل، المتهم الرئيسي، وع. م"عاطل، حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والربح غير المشروع، وحيازة سلاح أبيض مطواه، بدون مسوغ قانوني، كما أسندت إليهم استغلال 3 أطفال في أعمال التسول والسرقة.

وكشف تقرير الطب الشرعي تعد المتهمين على الأطفال والتحرش بهم ومحاولة هتك عرضهم بالقوة، حيث تبين إصابة الطفل الأول بتهتك في فتحة الشرج، وإصابة الطفل الثاني بحرق في ذراعه وجرح حديث تم علاجه بثلاث غرز في القدم وإصابة الثالث بجرح في عينه.

كما اعترف المتهمان باستغلال الأطفال في أعمال التسول والسرقة، حيث كانوا يهددونهم بالضرب إذا لم يفعلوا ما يطلبونه منهم، وبناءً على ما سبق، قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد.