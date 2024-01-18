الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ارتفاع أسعار القمح الروسي والأوكرني بالسوق المحلي والعالمي

القمح الروسي
القمح الروسي

شهد  سعر طن القمح، اليوم الخميس، ارتفاعًا لدى تجار الجملة، خلال التعاملات في السوق المحلية، إذ قفز طن القمح الروسي بنوعيه، الأوكراني بمقدار 300 جنيه بالطن، بينما ظل سعر طن القمح الروسي 12.5% "بورصة السلع" عند نفس قيمته الشرائية.

 

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ارتفعت أسعار القمح "بروتين 12.5%"، بنحو 300 جنيه، عند 17،800 جنيه للطن، وكذلك أسعار القمح "بروتين 11.5%" في السوق المحلي بنحو 300 جنيه، ليصل عند 17،500 جنيه للطن، بدلًا من 17،200 جنيه، وظل سعر طن القمح الروسي في بورصة السلع، عند نفس مستوياته، عند 13،000 جنيه.

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اليوم.. بورصة السلع تطلق جلسة جديدة للتداول على القمح

وسجل سعر كيلو القمح، اليوم، 22 جنيهًا للمستهلك.

وانكمشت أسعار العقود الآجلة للقمح ببداية تداولات اليوم، في بورصة شيكاغو التجارية؛ إذ نزل عقد مارس 2024، لتداول القمح، ليسجل 581 سنتًا للبوشل،وهبط مايو 2024،؛ ليصل العقد الآجل إلى 596.5 سنت للبوشل بتعاملات اليوم، وقت كتابة الخبر.

وتعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، على 360 ألف طن قمح فرنسي وروسي شحن من 15 إلى 30 مارس 2024.

كانت قد أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة قمح مستورد على أساس FOB من جميع المناشئ المدرجة بكراسة الشروط، للشحن من 15 إلى 30 مارس 2024.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر حصادها السنوي عن وضع خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب في مصر نقلة حضارية متميزة؛ للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة، واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى 5.3 مليون طن بدلًا من2.1 مليون طن، والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف.

ويعتبر هذا المشروع من المشروعات القومية التي أولتها الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا، ورصدت له التمويل الخاص وكل أنواع الدعم لتحديثه وتطويره وإنشاء الصوامع الجديدة، نظرًا لأهمية القمح كسلعة رئيسة غذائية، والمحصول النقدي الإستراتيجي قامت الدولة بإنشاء صوامع حديثة في كل محافظات الجمهورية لتخزين القمح وحفظه على أحد نظم تكنولوجيا التخزين في العامل وتطبيق النظام الحديثة في إدارتها.

ويعد المشروع القومي للصوامع واحدًا من خطط الدولة للحفاظ على الغذاء وتأمين المخزون الاستراتيجي منه، موزعة على 17 محافظة، ويتضمن المشروع القومي للصوامع عدة مناطق وهي: برقاش بالجيزة، وميت غمر وشربين بالدقهلية والقنطرة شرق شمال سيناء، وطنطا بالغربية ومنوف بالمنوفية وههيا بالشرقية ودمنهور بالبحيرة والصباحية بالإسكندرية وقنا وشرق العوينات الوادى الجديد وبنها بالقليوبية وبنى سويف والفيوم وبهنسة والشيخ فضل.

وتملك مصر الآن 70 صومعة على مستوى محافظات الجمهورية، وهى مصممة بأحدث أسلوب وتكنولوجيا وتقنيات موجودة في العالم.

سعر طن القمح اليوم أسعار القمح بروتين 12 5 أسعار القمح بروتين 11 5 سعر طن القمح الروسي في بورصة السلع سعر القمح بروتين 11 5 أسعار القمح الأوكراني

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