رئيسا مياه الشرب والهيئة القومية بسوهاج يتفقدان محطة معالجة صرف صحى المنشاة ومحطة رفع الدناقلة

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، والمهندس يوسف حلمى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، مشروعات الصرف الصحى بمركز المنشاة، والتى تم تنفيذها فى اطار المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة.

وتم تفقد محطة معالجة صرف صحى المنشاة وأولاد حمزة التى تبلغ تكلفتها 250 مليون جنيه وطاقتها التصميمية 35 ألف متر مكعب لكل يوم على مساحة 25 فدانا وتخدم 300 ألف مواطن بمدينة المنشاه وقرى أولاد حمزة وأولاد جبارة وجزيرة أولاد حمزة والنويرات والرشايدة واولاد سلامة والدناقلة والتى تم تنفيذها تحت اشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى كما تم تفقد مشروع صرف صحى الدناقلة والذى يشمل محطة رفع صرف صحى الدناقلة التى تبلغ طاقتها التصميمية 12 ألف متر مكعب لكل يوم على مساحة 952 متر مربع وشبكة انحدار بطول 15 كيلو متر وخط طرد بطول 5 كيلو متر والذى تم تنفيذه تحت اشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وان هذه المشروعات تساهم فى الحد من مخاطر التلوث البيئى وتحسين الحالة الصحية والمعيشية للمواطنين.

فيما أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب أنه يتم الدفع يوميا بفرق مناوبات مسائية تبدا عملها من الرابعة مساء وحتى الحادية عشرة مساء وفرق مناوبات ليلية من الثانية عشرة بعد منتصف الليل حتى الخامسة فجرا وذلك لمتابعة تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى والتاكد من استمرار عمل المحطات على مدار 24 ساعة والقيام باعمال الصيانة الدورية والالتزام بتامين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات هذا بالإضافة إلى التأكد من جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية وكذلك مطابقة السيب النهائى بمحطات معالجة الصرف الصحى.

وأوضح اللواء حسام أنور مدير الإدارة العامة للأمن أنه تم تفقد 135 موقعا تتمثل فى 13 محطة مياه شرب سطحية وعدد 10 محطات معالجة صرف صحى وعدد 17 محطة مياه شرب مدمجة ونقالى ومطورة و55 محطة رفع صرف صحى وعدد 40 محطة مياه جوفية هذا بالاضافة الى مواقع اصلاح كسور خطوط مياه الشرب والصرف الصحى ومتابعة شكاوى المواطنين الخاصة بجودة المياه وذلك لتحقيق رضا المواطنين.