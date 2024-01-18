تعرف على أعلى مسجلى أهداف مصر أمام غينيا فى افتتاح أمم أفريقيا لكرة اليد

افتتح منتخب مصر مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد والتي تستضيف القاهرة نسختها السادسة والعشرين بالفوز على غينيا بنتيجة 33/15.

وتُقام جميع مباريات البطولة بمجمع صالات استاد القاهرة الدولي في الفترة من السابع عشر من يناير وحتى السابع والعشرين من الشهر نفسه.

وغاب عن قائمة المباراة الرباعي محمد عصام الطيار ومازن رضا ومحسن رمضان وحسن وليد قداح.

وشهدت المباراة تألق عدد كبير من اللاعبين على المستوى التهديفي وكذلك الدفاعي.

واقتسم ثنائي منتخب مصر والأهلي أحمد هشام (سيسا) وعبد الرحمن فيصل قمة مسجلي أهداف الفراعنة في المواجهة بواقع ستة أهداف لكل منهما.

وجاء خلفهما محمد سند الجناح ألأأيمن الذي ينشط بصفوف نادي نيم الفرنسي الذي نجح في تسجيل خمسة أهداف متفوقا بهدف وحيد على زميله في نيم مهاب سعيد الذي سجل أربعة أهداف.

وجاءت قائمة مسجلي أهداف مصر بالكامل على النحو التالي:

أحمد هشام (سيسا): 6

عبد الرحمن فيصل: 6

محمد سند: 5

مهاب سعيد: 4

يحيى الدرع: 2

يحيى خالد: 2

أحمد عادل: 2

علي زين: 2

كريم هنداوي: 1

سيف الدرع: 1

أكرم يسري: 1

أحمد خيري: 1

وعلى مستوى حراسة المرمى تمكن كريم هنداوي من التصدي ل23 تصويبة من أصل 38 كرة على مرماه ليتوج أدائه بالفوز بجائزة رجل المباراة.

وتستعد مصر لمواجهة الكونغو في السادسة من مساء بعد غد الجمعة في ثاني مواجهاتها بدور المجموعات.