الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس الحكومة التونسية: بلادنا أوفت بجميع أقساط ديونها الخارجية خلال 2023

رئيس وزراء تونس أحمد
رئيس وزراء تونس أحمد الحشاني

قال رئيس وزراء تونس أحمد الحشاني، إن تونس أوفت بجميع أقساط ديونها الخارجية في عام 2023.

 

جاء ذلك أثناء لقاء الخشاني مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا في دافوس، اليوم الأربعاء

 

وأشار إلى أن بلاده لن تتأخر عن تسديد ديونها الخارجية في 2024، حيث ناقش الحشاني وجورجييفا التعاون المالي والفني بين تونس والصندوق، وفق ما نقلته “بلومبرج”.

 

وخلال مايو 2023، عاودت تونس مباحثاتها مع صندوق النقد للحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار، بعد أن تعثرت منذ أكتوبر 2022.

 

وعقب رفض الرئيس التونسي قيس سعيد خفض دعم الغذاء والطاقة وبيع شركات مملوكة للدولة، ويعتبرها “إملاءات” الصندوق، ويرى فيها “تهديدًا للسلم الاجتماعي” في البلاد.

 

ووفق مشروع الموازنة العامة في تونس لعام 2024، تبلغ خدمة الدين الخارجي (الفوائد وأصل الدين) 12.315 مليار دينار بارتفاع 40.6% عن القيمة المقدرة في 2023 والبالغة 8759 مليار دينار.

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