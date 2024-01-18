حبس المتهمين بسرقة السيارات "بأسلوب المفتاح المصطنع" فى السلام

أمرت جهات التحقيق فى السلام بحبس المتهمين بسرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع وتوصيل الأسلاك" بمنطقة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت قد تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط (ميكانيكى- له معلومات جنائية) لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع وتوصيل الأسلاك"، وأنه وراء ارتكاب وقائع سرقات سيارات بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزته (فرد خرطوش، طلقتين من ذات العيار).

وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع عن نشاطه وارتكابه عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأضاف بقيامه بالتصرف فى السيارات المستولى عليها لدى عميليه "سيئ النية" (سائق، مالك مخزن خردة) تم ضبطهما وبحوزتهما سيارتين، واعترفا بعلمهما بأن السيارات من متحصلات وقائع سرقة، وأضاف الثانى بقيامه بالتصرف فى سيارتين بتقطيعهما وبيعهما، باستدعاء المجنى عليهم اتهموهم بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.