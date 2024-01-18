الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة بالمقطم

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

شهدت منطقة المقطم بمحافظة القاهرة، إصابة 3 أشخاص، إثر انقلاب سيارة ملاكي واشتعال النيران فيها.

 

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد نشوب حريق بسيارة ملاكي إثر انقلابها بشارع مساكن الزلزال بدائرة قسم شرطة المقطم.

 

 وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق وتم فرض كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده.

 

وتم إخماد الحريق ونتج عنه إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة

المقطم القاهرة اصابة 3 أشخاص انقلاب سيارة

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