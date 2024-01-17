الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس سائقان خطف حقيبة من مالك شركة أمام أحد البنوك في الهرم

محاكمة
محاكمة

جدد  قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، حبس سائقين "لهما معلومات جنائية مسجلة" سرقا حقيبة من مالك شركة بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية في أثناء سيره أمام أحد البنوك في الهرم.

كان قد تلقى قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من مالك شركة يفيد بقيام مجهولين بسرقة حقيبة يد منه بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية أثناء تواجده أمام أحد البنوك بدائرة القسم، وبعد التأكد من صحة البلاغ وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائقين "لهما معلومات جنائية مسجلة" عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتم بإرشادهما ضبط المسروقات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال حيال وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الجيزة حبس سائقين سرق حقيبة مالك شركة

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