الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أشرف سنجر: المرأة الأمريكية أكثر تعاطفًا مع القضية الفلسطينية من الرجل

التعاطف الشعبي الأمريكي
التعاطف الشعبي الأمريكي مع فلسطين

قال الدكتور  أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، إنّ المرأة الأمريكية في قياسات الرأي العام كانت أكثر تعاطفًا مع القضية الفلسطينية من الرجل.

التعاطف الشعبي الأمريكي مع فلسطين 

وأضاف "سنجر" خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب" مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "نستطيع القول إن الأمريكيين أو الرأي العام الأمريكي في السنوات القادمة سيكون له تأثير كبير في حل القضية الفلسطينية".

وتابع: "بايدن طلب الاجتماع بقادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي من أجل تسهيل المساعدات لإسرائيل، لأنه يرى أن الشعب الأمريكي منقسم بشأن دعم إسرائيل، وآخرون متعاطفون مع القضية الفلسطينية".

وواصل: "في تصوري، الأمريكيون يبلغون الإسرائيليين من الآن أنهم يجب عليهم العيش بسلام في الشرق الأوسط وعدم معاداة مصر وجرها للصراع".

السياسة الخارجية الأمريكية

وواصل: "هناك تغير في السياسة الخارجية الأمريكية، خصوصًا في ظل التهديدات الصينية الروسية المحيطة بالإدارة الأمريكية التي تعلم أن عدم إدارتها لحل الدولتين والقضية الفلسطينية سيدفع في اتجاه وجود صيني كثيف في المنطقة العربية وكذلك الوجود الروسي".

أشرف سنجر خبير سياسات دولية اكسترا نيوز أحمد الطاهري التعاطف الأمريكي مع فلسطين كلام فى السياسة

الأكثر قراءة

متحدث الوزراء يعلن عن آلية جديدة لضبط أسعار السلع ويؤكد: قرارات إيجابية ستعلن قريبًا

أول رد من ياسمين عبدالعزيز على أنباء خيانة أحمد العوضى

فاقت التوقعات.. كيف أبهرت شبكة أنفاق حماس قوات الاحتلال الإسرائيلي؟

3 سلاسل بمليون جنيه.. كواليس سرقة "مايا شيحة" داخل مركز تجميل بأكتوبر

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

بسمة وهبة: الناس بتلطم على وشها بسبب الدولار.. ومحدش بيتكلم عن أصل المشكلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

مؤمن المحمدي

حازم شحاتة

أحمد الصغير

"حرف".. "الدستور" يكتب فصلًا جديدًا فى تاريخ الصحافة المصرية

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

ماجد حبته

محاولة عربية لتلجيم إثيوبيا

وائل لطفي

مسئولية الحكومة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس أكبر الخلافات السياسية في إسرائيل.. خلافات شخصية وفوضى بسبب غزة

مكتب نتنياهو: صفقة شحنة الأدوية إلى غزة غير معفاة من التفتيش الأمنى

عُمان: إسرائيل انتهكت القوانين باستهدافها المستشفى الأردنى فى خان يونس