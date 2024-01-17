أشرف سنجر: المرأة الأمريكية أكثر تعاطفًا مع القضية الفلسطينية من الرجل

قال الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، إنّ المرأة الأمريكية في قياسات الرأي العام كانت أكثر تعاطفًا مع القضية الفلسطينية من الرجل.

التعاطف الشعبي الأمريكي مع فلسطين

وأضاف "سنجر" خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب" مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "نستطيع القول إن الأمريكيين أو الرأي العام الأمريكي في السنوات القادمة سيكون له تأثير كبير في حل القضية الفلسطينية".

وتابع: "بايدن طلب الاجتماع بقادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي من أجل تسهيل المساعدات لإسرائيل، لأنه يرى أن الشعب الأمريكي منقسم بشأن دعم إسرائيل، وآخرون متعاطفون مع القضية الفلسطينية".

وواصل: "في تصوري، الأمريكيون يبلغون الإسرائيليين من الآن أنهم يجب عليهم العيش بسلام في الشرق الأوسط وعدم معاداة مصر وجرها للصراع".

السياسة الخارجية الأمريكية

وواصل: "هناك تغير في السياسة الخارجية الأمريكية، خصوصًا في ظل التهديدات الصينية الروسية المحيطة بالإدارة الأمريكية التي تعلم أن عدم إدارتها لحل الدولتين والقضية الفلسطينية سيدفع في اتجاه وجود صيني كثيف في المنطقة العربية وكذلك الوجود الروسي".