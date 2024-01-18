تصل لـ100 ألف جنيه.. نتيجة مسابقة شيخ الأزهر بالرقم القومي 2024

نتيجة مسابقة شيخ الأزهر بالرقم القومي 2024.. أعلن وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني، اعتماد النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولية وذلك فى مسابقة الأزهر السنوية الخاصة بحفظ القرآن الكريم، للعام الدراسى 2023-2024.

نتيجة مسابقة شيخ الأزهر بالرقم القومي 2024

ويرغب الكثيرون في معرفة نتيجتهم، حيثُ يمكن للمتسابقين الآن الاستعلام عن نتيجة مسابقة شيخ الأزهر بالرقم القومي 2024 بكل سهولة من خلال بوابة الأزهر الالكترونية، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: قم بالدخول إلى موقع بوابة الأزهر الإلكترونية بالضغط هنــــــــــــــا.

الخطوة الثانية: قم بالضغط على أيقونة نتيجة مسابقة شيخ الأزهر للقرآن الكريم.

الخطوة الثالثة: قم بإدخال الرقم القومي الخاص بك في الخانة المخصصة لذلك.

الخطوة الرابعة: قم بالضغط على أيقونة "بحث".

الخطوة الأخيرة: ستظهر النتيجة أمامك.

عدد المشاركون في مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم

وفقًا لبيان الأزهر الشريف بلغ عدد من تم تصعيدهم إلى المرحلة الثانية من نتيجة مسابقة شيخ الأزهر بالرقم القومي 66،782 متسابقا، حيث حصل هؤلاء المتسابقين على ٨٠ % فأكثر من الدرجة الكلية، وتم تصعيد 41،295 متسابقًا من مكاتب التحفيظ، أما من المعاهد الأزهرية فتم تصعيد 24779 متسابقًا، ومن الرواق الأزهري 708 متسابقين.

وأعرب وكيل الأزهر خلال بيان نُشر على صفحة الأزهر الشريف على موقع التواصل "فيسبوك" عن تقديره للإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، التي تقوم على تنفيذ كافة مراحل مسابقة شيخ الأزهر بالرقم القومي 2024، وفقًا للضوابط والشروط المُنظمة للمسابقة بالأزهر الشريف، وبإجمالي جوائز تتجاوز الـ 23 مليون جنيه، كما تقدم بالتهنئة لكل المنتقلين إلى المرحلة التالية، مؤكدا أن التنافس في حفظ كتاب الله وترتيله هو شرف كبير، فالقرآن الكريم هو شرف هذه الأمة وكتابها ودستورها الذي يضبط حياة الإنسان في كل عصر ومصر.

جوائز مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم 2024

تتكون المسابقة من 4 ‏مستويات، هي:‏

‏المستوى الأول:

حفظ القرآن الكريم كاملًا مرتلًا بأحكام التلاوة مع حسن الأداء، جوائز هذا المستوى:

(المركز الأول 100 ألف جنيه والمركز العاشر 55 ألف جنيه)، ويحصل محفظ المكتب على 10 آلاف جنيه عن كل طالب فائز بمركز من المراكز العشرة الأولى.

‏ المستوى الثاني:

حفظ القرآن الكريم كاملًا، جوائز هذا المستوى: (المركز الأول 70 ألف جنيه والمركز العاشر 52 ألف جنيه)، ويحصل محفظ المكتب على 8 آلاف جنيه عن كل طالب فائز بمركز من المراكز العشرة الأولى في هذا المستوى.

المستوى الثالث

حفظ عشرين جزءًا من القرآن الكريم، بدءًا من سورة التوبة حتى نهاية سورة الناس، الجوائز:

(المركز الأول 50 ألف جنيه والمركز العاشر 32 ألف جنيه)، ويحصل محفظ المكتب على 6 آلاف جنيه عن كل طالب فائز بمركز من المراكز العشرة الأولى فى في هذا المستوى.

‏ المستوى الرابع: حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم، بدءًا من سورة العنكبوت حتى نهاية سورة الناس، الجوائز:

(المركز الأول 40 ألف جنيه والمركز العاشر 22 ألف جنيه)، ويحصل محفظ المكتب على 4 آلاف جنيه عن كل طالب فائز بمركز من المراكز العشرة الأولى في هذا المستوى.

ولمعرفة نتيجة مسابقة شيخ الأزهر بالرقم القومي 2024 يمكن الاستعلام من خلال الرابط التالي:

https://service.azhar.eg/Services/result.html?fid=287&fbclid=IwAR0TEXL1qpgQH0JE_9RNjz0WCswC9EMEPuRF85QTPFKjEIkYHxbn6F-oqT8