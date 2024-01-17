وزير الرياضة يوجه الشكر للرئيس السيسى لرعايته بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد للرجال

أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن شكره وتقديره إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على موافقته على حصول بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد في نسختها الحالية على رعايته الكريمة وتواصلة المستمر ودعمه الدائم لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، والتي وضعت مصر فى مكانة عالمية غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات.

جاء ذلك على هامش حفل افتتاح بطولة أفريقيا لكرة اليد والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري، على الصالة المغطاة رقم 1 بستاد القاهرة الدولي، والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، والتي تحظى برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بتنظيم مصر لهذه البطولة الهامة، والتي تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز الرياضة وتطويرها على المستوى المحلي والقاري، مؤكدًا أهمية الرياضة في تعزيز الروح الرياضية وتعزيز العلاقات المشتركة بين الدول الإفريقية.

وقال وزير الشباب والرياضة: "إن مصر ترحب بجميع المنتخبات المشاركة في بطولة إفريقيا لكرة اليد، والتي تعد من البطولات المهمة التي تحظى بمتابعة كبيرة من عشاق اللعبة في مختلف أنحاء القارة الإفريقية"، مؤكدًا أن مصر تسعى لتنظيم بطولة استثنائية، وأن جميع الاستعدادات جارية على قدم وساق لتوفير أفضل الظروف للمنتخبات المشاركة في البطولة.

وأضاف أن هذه البطولة تمثل فرصة للاعبين بتحقيق اللقب والوصول إلي أولمبياد باريس 2024، معربًا عن ثقته في قدرة اللاعبين المصريين على التتويج باللقب الإفريقي واسعاد الجماهير المصرية.

الطفرة الإنشائية والإنجازات التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس السيسي

وأكد الدكتور أشرف صبحي الجاهزية التامة لاستضافة مختلف البطولات بفضل الإمكانيات والمقومات التي تتميز بها مصر، والطفرة الإنشائية والإنجازات التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يقدم كل الدعم للرياضة المصرية التي تحقق العديد من الإنجازات خلال الآونة الراهنة.

وتضم بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد في هذه النسخة 16 منتخبا، بينها 5 منتخبات عربية، وهي منتخب مصر "البلد المستضيف وحامل اللقب"، بالإضافة إلى منتخب تونس الأكثر تتويجا بالبطولة، والمنتخب الجزائري، والمنتخب الليبي والمنتخب المغربي، كما تشارك منتخبات الرأس الأخضر "كاب فيردي" والكونغو الديمقراطية وزامبيا ورواندا وغينيا والكاميرون وجمهورية الكونغو والجابون وأنجولا ونيجيريا وكينيا.

ويُعد منتخب مصر حامل لقب النسخة الماضية من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد، بعدما فاز في نهائي النسخة الماضية على الرأس الأخضر (37-25)، ويأمل منتخب الفراعنة حامل اللقب في آخر نسختين إلى تحقيق اللقب الثالث تواليًا من أجل الاقتراب من منتخب تونس البطل التاريخي لبطولة اليد.

وكانت قرعة البطولة الإفريقية لكرة اليد قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر، ضمن المجموعة الثانية بجانب كل من: الكونغو برازافيل، وغينيا، والكاميرون.

ويتأهل أصحاب المراكز الـ5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، التي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل المنتخب البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.