الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمود مسلم: "القاهرة الإخبارية"جعلت مصر سبّاقة إعلاميًا

محمود مسلم
محمود مسلم

قال الدكتور محمود مسلم ، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر لديها الخبرة في التعامل مع إسرائيل، حيث خاضت معها حربًا وسلامًا، ونجحت في التحكيم ضدها، وبالتالي مصر لديها دراية بكل الأكاذيب والألاعيب الإسرائيلية، وكانت سباقة بكل خطوة خلال الـ104 أيام الماضية سواء سياسيًا وشعبيًا وإعلاميًا أيضًا.

التغطية الإعلامية المصرية لأحداث غزة

وأضاف "مسلم" خلال استضافته ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أن قناة القاهرة الإخبارية تعد محل فخر طوال الوقت، وكذلك في أزمة غزة، وكل قنوات العالم نقلت الأخبار من خلالها، وبالتالي مصر سباقة.

الحرب بغزة

وتابع: "هذه ليست منة أو فضلًا، بالعكس ولكن يمكن أن يكون أقل من الواجب بالنسبة للفلسطينيين".

محمود مسلم القاهرة الاخبار القاهرة الإخبارية اكسترا نيوز حرب غزة كلام فى السياسة

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