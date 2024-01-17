الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية للطلبة بالأكاديمية والكليات العسكرية

الفريق أول محمد
الفريق أول محمد زكي

تفقد الفريق أول محمد زكي  القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم، الكلية الحربية، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة برامج تدريب وتأهيل طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى الفريق أول محمد زكي كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقدم من خلالها التهنئة للطلبة الجدد على انضمامهم للأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية ليكونوا بمثابة دماء جديدة تضخ داخل شرايين القوات المسلحة، مؤكدًا أن القيادة العامة للقوات المسلحة تولي اهتمامًا كبيرًا بإعداد وتأهيل الطلبة لتخريج ضباط مقاتلين قادرين على حماية تراب الوطن وصون مقدساته.

وشاهد القائد العام للقوات المسلحة عددًا من الأنشطة الرياضية التي يقوم الطلبة بتأديتها بشكل يومي، بما يسهم في الحفاظ على معدلات اللياقة البدنية للطلبة في أعلى مستوياتها.

كما تفقد عددًا من مناطق التدريب شاهد خلالها مختلف الأنشطة الخاصة بالتأهيل العسكري للطلبة، مما يعكس مدى ما يتمتع به الطلبة من ثقة بالنفس ومستوى انضباط راقٍ خلال فترة الإعداد العسكري.

القوات المسلحة تحرص على توفير كافة أوجه الرعاية والاهتمام بمقاتليها 

كما التقى القائد العام للقوات المسلحة بعدد من أسر الطلبة المستجدين أثناء زيارتهم لأبنائهم، ووجه لهم التحية والتقدير لما يتحملونه من جهد في تربية الأبناء، وتنشئتهم على المبادئ والقيم الراسخة في حب الوطن لإعداد أجيال من أبناء مصر القادرين على العمل والعطاء مهما كلفهم ذلك من تضحيات إيمانًا بأن الأوطان لا تبنى إلا بسواعد أبنائها المخلصين، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة تحرص على توفير كافة أوجه الرعاية والاهتمام بمقاتليها عقب الالتحاق بصفوفها ونيلهم شرف الانضمام للعسكرية المصرية.

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من جانبهم أشاد أسر الطلبة المستجدين بالروح المعنوية العالية التي وجدوا أبناءهم عليها، معربين عن فخرهم واعتزازهم بانضمام أبنائهم إلى صفوف القوات المسلحة؛ لاستكمال مسيرة الدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه.

الفريق أول محمد زكى القيادة العامة للقوات المسلحة الدفاع والإنتاج الحربى الأكاديمية العسكرية المصرية تدريب وتأهيل

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