في 4 خطوات .. كيف يمكنك الوصول للوزن المثالي؟

الآثار السيئة للسمنة معروفة جيدًا وتشير إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون في الجسم، إلا أن الشخص الذي يبدو لائقًا صحيًا يمكن أن يكون معرضًا لخطر الإصابة بالعديد من الأمراض أيضًا.

وبحسب تقرير نشره موقع “Hindustan times”، فإن الوزن الصحي هو أحد مقاييس تقييم مخاطر المضاعفات الصحية، و مؤشر كتلة الجسم هو مقياس للدهون في الجسم حيث يعتمد على الطول والوزن وينطبق على الرجال والنساء البالغين.



ويمكن حساب مؤشر كتلة الجسم عن طريق قسمة وزن الشخص بالكيلوجرام على مربع الطول بالأمتار، وتهدف بعض الحملات الصحية إلى نشر الوعي حول مفهوم الوزن الصحي وخطوات الوصول إلى الوزن المثالي خاصة للمرأة.

ويعد الحفاظ على وزن صحي، أمرًا مهمًا لكل من الرجال والنساء، فهو لا يساعدك فقط على الشعور بالتحسن والحيوية ولكن يمكن أيضًا أن يقلل من خطر الإصابة بالمرض بسبب الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع 2 وأمراض الكبد الدهنية ومشاكل الغدة الدرقية. على سبيل المثال لا الحصر.

يجب تناول وجبة متوازنة للحفاظ على وزن صحي سواء كنت على جانب أعلى أو أقل من الوزن المثالي و لا يتطلب التخلص من الوزن الزائد روتينًا رياضيًا شاقًا، بل يتطلب جهدًا منتظمًا للحفاظ على الوزن المطلوب للصحة العامة.

طرق الوصول للوزن المثالي:

1-. فقدان الوزن بشكل مستدام:

يمكن أن تساعدك الحميات الغذائية المبتذلة والحد من استهلاكك على مجموعات غذائية معينة على حرق السعرات الحرارية على المدى القصير، ولكنها يمكن أن تؤدي إلى نقص العناصر الغذائية وانخفاض مستويات الطاقة على المدى الطويل، ولفقدان الوزن بشكل مستدام، من المهم اتباع نظام غذائي يتكون من وجبات صحية من جميع المجموعات الغذائية.

قومي بتضمين الحبوب الكاملة والبروتينات والفيتامينات والمعادن والألياف وترطيب جسمك جيدًا، و لا تبالغي في تناول أي شيء وركزي على حجم حصتك من الطعام حتى لا تفرطي في تناول الطعام أو تقللي من تناوله.

2. تخطي التمارين الشاقة:

في حين أن هناك أنواعًا مختلفة من التدريبات الرياضية المختلفة، بدءًا من رفع الأثقال والمشي إلى تمارين الضغط، يمكن القيام بالتمارين الرياضية الخفيفة التي تجعاك تشعرين في نفس الوقت بالمتعة، التزمي بالتمرين الذي تستمتعين به والذي يمكنك القيام به ليس لبضعة أشهر فقط بل لعقود، سيضمن ذلك اتباع روتين اللياقة البدنية الخاص بك والشعور بالرغبة في القيام بذلك كل يوم.

3. النوم جيدًا:

من الضغوطات اليومية إلى انقطاع الطمث، هناك العديد من التحديات التي تواجهها النساء عندما يتعلق الأمر بالحصول على النوم الأمثل، ومع ذلك، فإن النوم المريح يمكن أن يمهد الطريق للتمتع بصحة جيدة، ويمكن أن يساعد أيضًا في فقدان الوزن، إن عملية التمثيل الغذائي الأكثر كفاءة ومستويات التوتر التي تتم إدارتها بشكل جيد يمكن أن تمنع الأمراض أيضًا.

4. التخلص من دهون البطن:

حتى لو كان لديكي وزن صحي ومؤشر كتلة الجسم مثالي، ويبدو أن كل شيء على ما يرام فيما يتعلق بصحتك، فإن دهون البطن أو دهون عطلات الجزء الأوسط يمكن أن تعرضك لخطر الإصابة بالأمراض الفتاكة، لا تنخدعي بالأرقام التي تشاهديها على شاشات الآلات الرياضية والميزان، وابدأي بالتمرين للتخلص من هذا الوزن المزعج حول خصرك.