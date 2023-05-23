17 مليون وفاة عالميًا.. حكايات من دفتر التغلب على السمنة

تخطى وزن ريم، فتاة عشرينية، الـ100 كيلو بالرغم من أنها مُصنفة قصيرة القامة لتعاني من السمنة، ما جعلها تجد صعوبة ومعاناة في كل تحركات حياتها اليومية، ودفعها لتجريب وسائل التخسيس كافة إلا أنها لم تجد معاها بسبب حبها الشديد للطعام لاسيما إن كان غير صحي.



بدأت ريم تشكو من آلام في المرارة بشكل متكرر، والتزمت بكورس دوائي حتى تتجنب الجراحة، إلا أن مرور السنوات دون علاج فعلي أدى إلى تفاقم الأمر: «كان لازم أعمل جراحة بعد ما المرارة كبرت لكن كان فيه مشكلة أن المرارة تحيطها الدهون من كل جانب».



كادت الفتاة تفقد عمرها نتيجة السمنة التي تعاني منها حين قامت بإجراء جراحة المرارة، واضطر الأطباء إلى إدخال خرطوم ونفخ بطنها من أجل خلق مساحة بين المرارة والدهون تمكنهم من استئصال الأولى، إلا أنها عانت من نزيف أثناء العملية وكادت أن تموت.





17 مليون حالة وفاة بسبب السمنة



17 مليون حالة وفاة يشهدها العالم نتيجة الإصابة بالسمنة المفرطة، بحسب قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان إن الدهون المتحولة هي سبب رئيسي لـ أكثر من 17 مليون حالة وفاة سنويًا على مستوى العالم، وتابع تتسبب الدهون في زيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب الوعائية.



وأضاف وزير الصحة والسكان: «الدولة المصرية تبنت مؤخرًا سياسة لخلو إمداداتها الغذائية من الدهون المتحولة المنتجة صناعيًا بحلول أكتوبر 2023 ما سيجعل مصر الدولة الـ 49 التي تنضم إلى برنامج منظمة الصحة العالمية لتخليص العالم من هذه المادة التي تهدد بزيادة مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والموت».



وأشارت: «الحكومة أصدرت قانونًا ينظم القواعد الفنية للحدود القصوى للأحماض الدهنية غير المشبعة في الغذاء مع حظر الزيوت المهدرجة وتم وضع حد إلزامي للدهون المتحولة الذي من شأنه إنقاذ حياة ما يزيد عن مليون شخص في السنوات الخمس والعشرين القادمة ما يقدر بنحو 8,39 % من وفيات أمراض القلب التاجية تتعلق بتناول الدهون غير المشبعة».





ريم: «غيرت نفسي بعد ما شوفت الموت بعيني»



منذ تلك اللحظة واستطاعت ريم أن تغيير من حالها: «4بدأت على جميع المراحل نزلت الجيم وتابعت مع دكتور تغذية وقدرت أخس 30 كيلو في حوالي 9 شهور، ولسه مستمرة عشان أخرج من نطاق السمنة المفرطة لأنها سببت لي مشاكل صحية كتيرة».



تشير إلى أنها كانت تعاني من ارتفاع في ضربات القلب وآلام مبرحة في الركبتين بسبب وزنها الزائد وعدم اعتمادها على الطعام الصحي: «كل خطوات حياتي كانت بتمم بمعاناة بسبب الوزن الزائد واللي غيرني أني كنت هموت بسبب السمنة».



• 39.8% من المصريين البالغين يعانون من السمنة، (مؤشر كتلة الجسم أكثر من 30 كجم/م2)، وفقًا لمسح أجرته حملة "100 مليون صحة" عام 2019، وشمل 49.7 مليون مصري.

• وبحسب دراسة عن العبء الصحي لمرض السمنة قامت شركة "نوفو نورديسك" بالتعاون مع حملة 100 مليون صحة، فأن السمنة أكثر انتشارًا بين النساء بنسبة 49.5%، مقابل 29.5% عند الرجال.



سحر: «ولادة ابنتي الأولى وراء قرار التخلص من السمنة»



لم تختلف معاناة سحر كامل، عشرينية وتعاني من السمنة المفرطة التي سببت لها عدة أمراض من بينها ارتفاع ضغط الدم: «كل فترة بتحجز في المستشفى بسبب ارتفاع ضغطي نتيجة السمنة، رغم إني حاولت كتير أخس لكن مكنتش بنتظم في العلاج والروتين».



توضح أنها اتخذت قرار التخلص من السمنة بعد ولادتها لطفلتها الأولى: «فترة الحمل 9 شهور كانت صعبة جدًا آلام الحمل كانت مرتين ظهري كان يؤلمني طول الوقت بطني لكانت كبيرة وكبرت زيادة بسبب الحمل وعملية الولادة القيصرية كانت صعبة، عشان كدة خدت قرار إني أخس من 120 كيلو وصلت لـ78 كيلو ولسه هستمر».