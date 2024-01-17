مدرب غانا لـ"الدستور": مصر الأقرب للفوز فى اللقاء

تحدث إبراهيم تانكو المدير الفني السابق لمنتخب غانا، عن مواجهة مصر المرتقبة غدًا في قمة مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا.

وقال تانكو في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، إن منتخب مصر الأقرب للفوز في لقاء الغد لأنه الطرف الأقوى في المواجهة لما يمتلكه من لاعبين رائعين.

وأضاف تانكو: “غانا تحت الضغوطات أكثر بعد الخسارة من الرأس الأخضر ومطالب بتحقيق نقاط، بينما مصر يملك نقطة من تعادل موزمبيق وليس تحت ضغط تحقيق النقاط والفوز”.

وأوضح تانكو: “غياب قدوس عن لقاء مصر سيصعب علينا المواجهة، أتمنى أن يتواجد لأنه لديه حلولا كثيرة”.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام منتخب غانا بأمم إفريقيا 2024

استقر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، على تشكيل المنتخب الوطني الأول، لمواجهة منتخب غانا الحاسمة بمجموعات "كان 2024".

تشكيل الفراعنة المتوقع أمام منتخب مصر بأمم إفريقيا 2024

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد وياسر إبراهيم، ومحمد عبدالمنعم وأحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور، وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح وعمر مرموش، ومصطفى محمد.

تاريخ مواجهات منتخب مصر ومنتخب غانا

وتحمل مواجهة الغد التي تجمع بين الفراعنة والبلاك ستار، رقم 26 بين المنتخبين، على مدار لقاءاتهما السابقة، حيث التفوق الأكبر من نصيب المنتخب الوطني الأول بـ12 انتصارا مقابل 7 لمنتخب غانا والتعادل في 7 مباريات.

آخر مواجهة بين المنتخب الوطني ونظيره الغاني، كانت في تصفيات كأس العالم "روسيا 2018"، والتعادل الإيجابي 1/1 في عقر دار البلاك ستار، والفوز للفراعنة بالقاهرة بهدفين نظيفين.

بينما لا تزال النتيجة الأسوأ في تاريخ مواجهات الفريقين، هي سقوط الفراعنة بنتيجة 6/1 أمام البلاك ستار، ذهابا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم "البرازيل 2014".

بينما حقق الفراعنة الفوز إيابا على برج العرب بالإسكندرية، بنتيجة 2/1، إلا أنها لم تكون كافية في بلوغ المنتخب الوطني لمونديال "البرازيل 2014"، بسبب نتيجة ذهاب كوماسي.