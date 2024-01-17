المنتخب يختتم تدريباته اليوم قبل مواجهة غانا

يختتم المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، تدريباته مساء اليوم الأربعاء بمشاركة جميع اللاعبين، استعدادًا لمباراة الغد أمام غانا، فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم إ فريقيا التى تستضيفها كوت ديفوار حاليًا.

ويعول الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، كثيًرا على مباراة الغد فى استعادة الأداء القوى لمنتخب مصر، وتصحيح المسار، من خلال إجراء بعض التغييرات على التشكيل وخطة المباراة بهدف إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح قبل فوات الأوان.

وتعادل منتخب مصر فى الجولة الأولى أمام منتخب موزمبيق، بعد مباراة متقلبة فى الأداء والنتيجة حتى تعادل الفراعنة بشق الأنفس فى الوقت بدل الضائع.

واستقرت الأوضاع نسبيًا بين صفوف المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، بعد حالة الشد والجذب التى انتابت الجميع بسبب المستوى الذى ظهر عليه الفراعنة فى مباراة موزمبيق فى افتتاح مشوار أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليًا فى كوت ديفوار، خاصة بعد كمية الهجوم التى تابعها الجهاز الفنى واللاعبون عبر مواقع التواصل الاجتماعى والتى وصلت للمطالبة بجلوس محمد صلاح قائد الفريق على دكة البدلاء أو استبداله فى حال عدم ظهوره بمستوى جيد.

وبدأ البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى للفراعنة، فى وضع عدة سيناريوهات للتعامل مع المباراة الثانية فى البطولة أمام غانا والمقرر لها مساء غد الخمبس، على أمل تحقيق الفوز ووضع قدم فى دور الـ١٦ للبطولة من ناحية، وتحسين العلاقة مع الجماهير المصرية من ناحية أخرى، قبل بدء المرحلة الأصعب فى الأدوار الإقصائية، والتى تحتاج بدورها لدعم جماهيرى كبير.

لذلك كانت أبرز مطالبات روى فيتوريا للاعبين على مدار اليومين الماضيين منصبة حول ضرورة تقديم عرض أفضل أمام غانا ومصالحة الجماهير الغاضبة، مشددًا على أحقية الجماهير فى انتقاد لاعبيها فى حالة التعثر، ومن ليست لديه القدرة على تقبل هذا الأمر من بين اللاعبين، فليبعد نفسه عن متابعة ما يكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.