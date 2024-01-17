طرح 4 مناقصات أمام شركات المقاولات المصرية بمدينة العبور

أعلن المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز مدينة العبور ، عن طرح 4 مناقصات أمام شركات المقاولات المصرية، وذلك لتنفيذ وتأمين شبكات الري وتطوير المسطحات الخضراء بعدة أحياء.

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تفاصيل 4 مناقصات بجهاز العبور

وأوضح المهندس أحمد رشاد، أن المناقصة الأولى تنص على تنفيذ أعمال صيانة وتأمين المسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات مختلفة، وصيانة وتأمين شبكات الري بالحي الرابع بالمدينة، مشيرًا إلى أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر جهاز المدينة نظير سداد مبلغ 399 جنيهًا للمناقصة الأولى.

وتابع رئيس جهاز مدينة العبور، فيما يخص تنفيذ أعمال صيانة وتأمين المسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات وتنفيذ تأمين شبكات الري بالحي الخامس، كما تنص المناقصة الـ3 على تنفيذ أعمال صيانة وتأمين المسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات مختلفة بالحي التاسع، لافتًا إلى أن المناقصة الـ4 تنص على تنفيذ صيانة وتأمين المسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات مختلفة، وصيانة وتأمين شبكات الري بالإسكان القومي بالمنطقة الترفيهية بالحي الترفيهي بالمدينة.

واستكمل رئيس جهاز المدينة، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية نظير سداد مبلغ 499 للمناقصة الثانية فقط، بينما يسدد قيمة كراسة الشروط للمناقصة الـ3،4 بقيمة 399 جنيهًا لكل وحدة على حدة.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه يقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم رئيس جهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية وذلك لكل مناقصة على حدة، حيث يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 200 ألف جنيه للمناقصتين الأولى والثالثة، مشيرًا إلى أن قيمة التأمين الابتدائي للمناقصة الثانية تصل نحو 2400000 جنيهًا، والمناقصة الثانية بقيمة 150000 جنيهًا، ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتامين نهائي لكل مناقصة على حدة.

وستعقد جلسة الاستفسارات بمقر الجهاز للمناقصة الأولى يوم الأحد الموافق 4 فبراير المقبل، والمناقصة الثانية يوم الإثنين الموافق 5 فبراير المقبل، والمناقصة الثالثة يوم الثلاثاء 6 فبراير المقبل، بينما تعقد جلسة الاستفسارات للمناقصة الرابعة يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير المقبل.

وأردف رئيس جهاز مدينة العبور، أنه ستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية بمقر الجهاز لـ4 مناقصات خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء الموافق أيام (18 - 19 - 20 - 21) فبراير المقبل، مشيرًا إلى أن فئة التصنيف المناسبة لـ4 مناقصات الفئة الأولى لتنفيذ لشركات المقاولات المتخصصة في أعمال صيانة المسطحات الخضراء.

وأكد أنه سيتم إخطار المقبولين فنيًا بموعد فتح المظاريف المالية في موعدٍ لاحق، كما تخصع هذه المناقصات لأحكام للقانون رقم 182 لستة 2018 ولائحته التنفيذية.