وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد المصري والعربي للبادل تنس

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، المهندس أحمد غتوري، رئيس الاتحاد المصري والعربي للبادل تنس لمناقشة الخطط والبرامج المستقبلية للعبة، بحضور أشرف البيجرمي، رئيس قطاع الرياضة، والدكتور محمد الكردي، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، والدكتور عبد الأول محمد مساعد وزير الشباب والرياضة.

وخلال اللقاء تم مناقشة إمكانية تصنيع وتركيب ملاعب البادل تنس صناعة محلية كاملة من خلال شركة كابتكس للنجيل الصناعي بكافة المواصفات الفنية العالمية، بالإضافة إلى وضع خطة لنشر اللعبة داخل الأندية المصرية والعمل علي توسيع قاعدة الممارسة للعبة على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أكد وزير والرياضة الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، وهو ما يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تعمل على تذليل كل العقبات لكل المنتخبات الوطنية والأندية المصرية في مختلف اللعبات على كافة المستويات والأصعدة، وأثر ذلك في الوصول إلى قمة الأداء والإنجاز الذي يضاف إلى الرياضة المصرية.

من جانبه، قدم المهندس أحمد غتوري، رئيس الاتحاد المصري والعربي للبادل تنس، الشكر والتقدير لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي؛ على الدعم الدائم للاتحاد، مشيرًا إلى العمل على توسيع قاعدة الممارسة للعبة على مستوي الجمهورية، تنسيقًا مع الوزارة.

فيما شهد وزير الشباب والرياضة، مساء أمس الثلاثاء، بروڤة افتتاح بطولة إفريقيا لكرة اليد رجال، والتي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتنطلق اليوم الأربعاء، وتستمر حتى يوم 27 يناير الجارى، بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولى، والمؤهلة الي اولمبياد باريس ٢٠٢٤.

واطمان وزير الشباب والرياضة علي كافة الاستعدادات والترتيبات النهائية لانطلاق بطولة افريقيا لكرة اليد في نسختها ال٢٦، وأشار وزير الرياضة إلى الجاهزية التامة لاستضافة مختلف البطولات بفضل الإمكانيات والطفرة الانشائية الاي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يقدم كل الدعم للرياضة المصرية.

الدكتور أشرف صبحي