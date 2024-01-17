أبو عاصى لـ"الشاهد": الشيخ الشعراوى ناقل ولم يأت بجديد فى تفسير القرآن

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر: "الشيخ الشعراوي هو رجل ناقل في النهاية، ولم يضف جديدا لتفاسير القرآن الكريم، فهو مؤسس علمي باعتبار البيئة أو العصر الذي شهد قمة الأزهر الشريف، كونه كان دارسا جيدا للغة والاشتقاقات والمعاجم، وكان أيضا حافظا للشعر العربي وديوان أحمد شوقي بأكمله، فضلًا عن دراسته للبلاغة، ما جعله يمتلك العديد من الأدوات حينها".

وأوضح أبو عاصي، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "الشيخ الشعراوي استطاع أن يفهم ويهضم من كتب التفاسير الموجودة مثل الزمخشري وغيره من المفسرين، ولكنه لم يأت بأي جديد".

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.