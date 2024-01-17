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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كأس أمم أفريقيا 2024| جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17-1-2024

مباريات اليوم
مباريات اليوم

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17-1-2024، وذلك في ظل خضام بطولتي أمم أفريقيا التي يشارك فيها العديد من المنتخبات العربية على رأسها منتخبنا الوطني، وكأس أسيا الذي يشارك فيه العديد من المنتخبات العربية الشقيقة ومن ضمنها منتخب فلسطين الذي يخوض هذه البطولة في ظروف استثنائية يعيشها بلده فلسطين وحرب غزة ويحاول إدخال أي فرحة لبلاده.


جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17-1-2024 في كأس أمم أفريقيا 2024

مع استمرار التطورات المفاجئة في بطولة كأس الأمم الأفريقية "كان 2023"، أصبح البحث عن جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17-1-2024 في كأس أمم أفريقيا 2024 في ختام الجولة الأولى من دور المجموعات في الأميرة السمراء هو السائد حاليًا في محركات البحث، وذلك بعد النتيجة المذهلة للفراعنة أمام منتخب موزمبيق. في انطلاقة مشوارهم في البطولة، نال منتخب مصر نقطة واحدة بالتعادل 2-2، ورغم أن التعادل قد يكون مثيرًا إيجابيًا، إلا أنه خلف طعم الهزيمة للفراعنة.

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اتحاد الكرة يكشف حكام مباريات الأربعاء بكأس الرابطة

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مواعيد مباريات غدًا الأربعاء في كأس أمم أفريقيا كان 2023

مباريات اليوم الأربعاء 17-1-2024 في كأس أمم أفريقيا 

التصفيات في "مجموعات كان 2024" تتابع مبارياتها  وتأتي كالتالي: 

  • المنتخب المغربي مع منتخب تنزانيا في السابعة مساءً بتوقيت ستاد لاورينت بوكو.
  •  وفي إطار المجموعة السادسة، تجري مباراة بين منتخب الكونغو الديمقراطية ومنتخب زامبيا في العاشرة مساءً في نفس الاستاد.
     

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم

تتم نقل جميع مباريات كأس الأمم الأفريقية 2024، التي تقام حاليًا في كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير المقبل، عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية. إنها الشبكة الرسمية والحصرية لنقل جميع المباريات حتى النهائي داخل منطقة الشرق الأوسط.

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مواعيد مباريات غدًا الأربعاء في كأس أمم أفريقيا كان 2023

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اتحاد الكرة يكشف حكام مباريات الأربعاء بكأس الرابطة

 

مباريات اليوم الأربعاء 17-1-2024  في كأس أسيا  

يستمر منتخب قطر في مسيرته للدفاع عن لقب كأس آسيا، حينما يتقابل مع منتخب طاجيكستان في استاد البيت، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات،قاد المنتخب القطري بداية قوية في مواجهته الافتتاحية بكأس آسيا 2024، حيث فاز بثلاثة أهداف نظيفة على اللبنانيين، مما جعله يتصدر المجموعة الأولى.

الفريق يسعى في مواجهته المقبلة ضد منتخب طاجيكستان إلى تأكيد تفوقه وحسم تأهله المبكر لدور الـ 16. الفوز في هذه المباراة هو الطريق الوحيد لتحقيق هذا الهدف، خاصة بعد انتهاء مباراته الأولى بالتعادل السلبي مع الصين.

القنوات الناقلة لمباراة قطر في كأس أسيا 2024

 يمكنك متابعة اللقاء وجميع مباريات كأس آسيا 2024 عبر قنوات beIN SPORTS، بما في ذلك القناتين الحصريتين beIN ASIAN CUP Extra 1 و2، وذلك في جميع الدول العربية باستثناء السعودية والإمارات والعراق.


إقرأ أيضًا:مواعيد مباريات غدًا الأربعاء في كأس أمم أفريقيا كان 2023

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مواعيد مباريات غدًا الأربعاء في كأس أمم أفريقيا كان 2023

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