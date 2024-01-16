الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجامعة العربية تتضامن مع الحكومة العراقية فى إدانة القصف الإيرانى على أربيل

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية القصف الصاروخي الإيراني، الذي استهدف عددا من المناطق في أربيل مساء أمس الثلاثاء، وأودى بحياة عدد من المدنيين الأبرياء في انتهاك سافر لسيادة العراق.

وأعرب أبو الغيط عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. 
وأوضح  جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن تبني الحرس الثوري الإيراني لهذا الاستهداف يعد سلوكا مستهجنًا وانتهاكا مدانا لمبادئ السيادة وحسن الجوار، مضيفا أن هذا الاعتداء يشكل أيضا تطورا خطيرا على الساحة العراقية، ويرفع منسوب الخطر من اتساع رقعة الحرب الدائرة في المنطقة، محذرا من مغبة اعتبار العراق ساحة لتصفية الحسابات.

وجدد المتحدث تضامن الجامعة العربية مع الحكومة العراقية في كافة الاجراءات التي تتخذها حفاظا على سيادة العراق وأمنه واستقراره، وبما يحفظ الأمن والاستقرار الاقليميين.

أحمد أبو الغيط الدول العربية القصف الصاروخي الإيراني اربيل العراق

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