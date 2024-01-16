المشدد 6 سنوات لـ متهمين بـ الإتجار في المخدرات

عاقبت محكمة جنايات الجيزة اليوم الثلاثاء، متهمين بالإتجار في المواد المخدرة بمدينة الحوامدية بالسجن المشدّد 6 سنوات، وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه.

أحالت النيابة العامة المتهمين لأنهما في 21 أغسطس من العام 2023، لحيازتهما مخدرات: «الهيروين، والحشيش، والقنب» في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

البداية، كانت بورود معلومات إلى مركز شرطة الحوامدية تفيد بإتجار شخصين في المواد المخدرة، إذ انتقل معاون المباحث إلى مكان تواجدهما حتى أبصرهما حال عرضهما للفافة «الهيروين» المخدر على أحد الأشخاص، فتم ضبطهما ولاذ الأخير بالفرار وبتفيش المتهمين بترويج المخدرات عثر بحوزتهما على «هيروين»، و«قنب»، و«حشيش»، وهاتفين محمولين، ومبالغ مالية، واعترفا بما نٌسب إليهما من ارتكاب جريمة الاتجار في المخدرات.

ثبت من تقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات التي كانت بحوزة المتهمين عبارة عن 3 قطع لمادة سمراء اللون داخل كيس بلاستيكي وزن 228 جرامًا، وتبين أنها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، فضلًا عن لفافة بلاستيكية مُحكمه بلاصق بداخلها أجزاء نباتية خضراء اللون جافة تزن 302 جرامًا واتضح أن الأجزاء النباتية لنباتي الحشيش والقنب، إضافة إلى 17 لفافة بلاستيكية بداخلهم مسحوق بيج اللون تزن 8 جرامات تبين أنهم للهيروين.