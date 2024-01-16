انطلاق فعاليات البعثة التجارية المصرية لكينيا بمشاركة 27 شركة.. اليوم

نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى كينيا بالتعاون مع مشروع تريد الممول من المعونة الأمريكية وجهاز التمثيل التجاري والمجلس التصديرية للطباعة والتغليف والتي تستمر من 16 إلى 19 يناير 2024 في نيروبي، عاصمة كينيا.

شهد اليوم الأول سلسلة من الزيارات المثمرة التي قامت بها الشركات المصرية المشاركة إلى مناطق أسواق الجملة وأهم سلاسل السوبر ماركت في المدينة.

هذه الزيارات كانت فرصة رائعة للتعرف على أذواق المستهلكين، تحليل أهم المنافسين واستكشاف أحدث أساليب التعبئة والتغليف، إلى جانب مقارنة أسعار البيع بالجملة وأسعار التجزئة.

كما تواصل الفعاليات مع سلسلة من اللقاءات الثنائية المقرر إجراؤها في فندق سيرينا نيروبي تبدأ من الساعة 9 صباحًا وحتى 5 مساءً، حيث ستكون فرصة ذهبية لتوسيع شبكة العلاقات واستكشاف فرص جديدة في السوق الكينية.

وسيشارك فيها سفير جمهورية مصر العربية بدولة كينيا وعدد كبير من اهم واكبر العاملين في مجال استيراد وتوزيع وتجارة المنتجات الغذائية في كينيا.