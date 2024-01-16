مسلسلات رمضان 2024.. نجلاء بدر تنضم لأبطال "إمبراطورية ميم"

أعلنت الفنانة نجلاء بدر، انضمامها لأبطال مسلسل “إمبراطورية ميم”، لتخوض به السباق الرمضاني 2024، بعد نجاح مسلسلها صوت وصورة الذي عرض خلال الأيام القليلة الماضية، لتكون هي أحدث المنضمين للعمل الفني، والذي سيكون من بطولة الفنان خالد النبوي، والفنانة حلا شيحة، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة.

"إمبراطورية ميم"

"إمبراطورية ميم" مسلسل تليفزيوني مأخوذ عن الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس، وعرض للمرة الأولى كفيلم سينمائي عام 1972، وهو من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وانتهت مصممة الملابس من تجهيز ملابس الشخصيات، بالإضافة إلى الديكورات المختلفة، والتحضيرات الأخرى.

