القبض على سائقين سرقا "شنطة فلوس" من صاحب شركة أمام بنك بالهرم

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على سائقَين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الجيزة وبحوزتهما دراجه نارية "بدون لوحات معدنية"، بتهمة بسرقة حقيبة بداخلها (مبلغ مالي) من مالك شركة حال خروجه من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة الأهرام باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما.

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأرشدا عن المبلغ المالى المستولى عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية ومرتكبي جرائم السرقات.