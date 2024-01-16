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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الخلافات العائلية" تقود عاملًا للسجن المشدد 15 سنة بالشرقية

سجن
سجن

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 15 سنة؛ لإدانته في الاشتراك مع 8 متهمين آخرين سبق محاكمتهم، في قتل مواطن بسبب خلافات عائلية.

تعود أحداث القضية لشهر أبريل من عام 2014، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول « محمود. م. الـ »، والمقيم بإحدى قرى المركز، جثة هامدة متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.

تبين من تحريات المباحث الجنائية وأقوال الشهود، أن وراء ارتكاب الواقعة: «محمود. ع. س» عامل ومقيم بإحدى قري المركز، وذلك بالاشتراك مع 8 أشخاص آخرين، حيث قاموا بالتعدي على المجني بالضرب مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء، ومنعوا أهليته من محاولة علاجه وإسعافه بسبب خلافات عائلية.

وأسند أمر الإحالة للمتهمين بأن قتلوا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، حيث بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية «خرطوش»، وأسلحة بيضاء «سنج»، وما إن ظفروا به حتى انهال عليه بعضهم ضربا بالأسلحة البيضاء وأطلق البعض منهم صوبه أعيرة نارية، ومنعوا عنه وسائل العلاج والتداوي من جروحه التي أحدثوها بعموم جسده، ومنع أهليته من إنقاذه قاصدين من ذلك إزهاق روحه، وتوفي متأثرًا بالإصابات لحقت به علي النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية.

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