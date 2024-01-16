إيقاف أحمد عبدالعزيز مقدم برنامج "الوسط الفني"

أصدر طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، قرارًا بإيقاف أحمد عبدالعزيز مقدم برنامج "الوسط الفني" على قناة الحدث اليوم، لحين انتهاء التحقيق معه، وذلك بناء على الشكاوى التي وردت للنقابة ضده.

وكان آخر الشكاوى ضده، شكوى مقدمة من نقيب المهن الموسيقية ومجلس إدارته، بالإضافة إلى ما ورد بتقرير المرصد الإعلامي للنقابة الذي ذكر في تقاريره في الأيام القليلة الماضية عدة مخالفات رصدها ضد المذكور ورفعها لمجلس النقابة لإتخاذ ما يراه مناسبًا.



وعليه جاء قرار نقيب الإعلاميين بإيقاف أحمد عبدالعزيز لحين انتهاء التحقيق معه، ومواجهته بما هو منسوب إليه من مخالفات.