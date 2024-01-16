تفاصيل القبض على المتهم بقتل نجل عمته بالجيزة

نجح رجال مباحث الجيزة في ضبط عاطل المتهم بقتل نجل عمته طعنا بسلاح أبيض في مشاجرة نشبت بينهما بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية.

كانت البداية عندما تلقى المقدم مصطفي الدكر رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال جثة أحد الأشخاص به آثار طعنة نافذة وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المتهم نجل خال المجني عليه ولاذ بالفرار عقب ارتكاب جريمته.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار اذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة دون قصد وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.