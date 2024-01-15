نقيب المزارعين: المنيا أكثر إنتاجية للعسل الأسود.. والفلاحون يطالبون بزيادة أرباحهم

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب المزارعين، إن محافظة المنيا تزرع بها مساحات من القصب، ولهذا تعد أكثر إنتاجية للعسل الأسود في مصر.

مصانع قصب السكر

وأكد سيد خليفة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن مصنع سكر أبوقرقاص هو الأكثر إنتاجية للسكر من البنجر، ويجب التأكيد على أن الدولة لم تغلق المصنع.

وأضاف في حديثه، أن المزارعين طالبوا بزيادة سعر طن القصب لـ2000 جنيه، بعد أن وضعت الدولة سعره المتمثل في 1500 جنيه سعر طن القصب.

وتابع: زراعة القصب في الأقصر انخفضت المساحة بمقدار 8 آلاف فدان، وهذا الانخفاض سببه أن 21 ألف جنيه ثمن شتلات الفدان الواحد للقصب، ولابد من مبادرة وحزمة تحفيزية للمزارع؛ للتحول من زراعة القصب بالطريقة القديمة إلى الشتلات الحديثة.

رعاية مصر للفلاحين

وطالب نقيب المزارعين الدولة المصرية بمنح الفلاح أعلى سعر في المحاصيل الاستراتيجية، لأن انخفاض الأسعار بأعين الفلاحين سيعود بالسلب على جودة الإنتاج.