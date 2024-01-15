الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تعليم الكبار": الأمية خطر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية

ارشيفية
ارشيفية

أكد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، رائد هيكل، أن التعليم حق للجميع، وهو السبيل إلى إطلاق الطاقات الإبداعية للمواطنين، والأمية خطر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى تطور مصرنا الغالية.

جاء ذلك خلال مشاركة المهندس رائد هيكل، اليوم الاثنين، في احتفالية توزيع شهادات للمتحررين من الأمية للعاملين بشركة رواد للهندسة الحديثة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالشراكة مع مؤسسة فاروق الباز لبناء علماء الغد.

وأضاف هيكل أن الأمية تشكل واحدة من أهم التحديات التي تعيق سبل تحقيق التنمية الشاملة، لافتًا إلى أن عمال مصر لهم تاريخ مشرف من الجهاد والعمل والنضال، فبسواعدهم كان العبور العظيم، وبسواعدهم كان البناء، وبسواعدهم كانت التنمية ويستمر هذا الدور الوطني، ليدعم جهود القيادة السياسية، ليحيا المواطن المصري حياة كريمة في ظل الجمهورية الجديدة، والارتقاء بمصرنا الغالية لتحقيق الريادة والتنافسية الاقتصادية والعالمية.

كما أكد على أن الهيئة العامة لتعليم الكبار تثمن وتدعم كافة جهود مؤسسات المجتمع المدني للتنمية الذاتية والمهنية للعاملين بها في كافة قطاعات الدولة، إذ أطلقت الهيئة مشروع مؤسسات بلا أمية بالتعاون مع الجهات الشريكة.

وتعتبر مؤسسة الأستاذ الدكتور فاروق الباز أحد أهم الجهات الشريكة العاملة والداعمة لهذا المشروع، إذا قامت بمحو أمية 57 من العاملين بشركة رواد الهندسة الحديثة، وهو عمل غير مسبوق لمحو أمية العاملين بمؤسسات المجتمع المدني وإعلانها خالية من الأمية.

تعليم الكبار التعليم الطاقات ‏الإبداعية التنمية الاقتصادية الامية مؤسسة فاروق الباز

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