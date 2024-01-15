الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الفصائل الفلسطينية: قمنا بقصف مستوطنة نتيفوت برشقة صاروخية

الفصائل الفلسطينية
الفصائل الفلسطينية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها بأن الفصائل الفلسطينية أعلنت عن أنها قصفت مستوطنة نتيفوت برشقة صاروخية بعد ظهر اليوم.

 

اشتباكات بمنطقة أبراج المخابرات

وكانت الفصائل الفلسطينية قد أعلنت عن تحقيقها إصابات مباشرة بصفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي في اشتباكات بمنطقة أبراج المخابرات شمالي مدينة غزة.

وقالت الفصائل إنه تم الاشتباك بين مقاتليها وآليات وجنود العدو الصهيوني في منطقة أبراج المخابرات في شمال مدينة غزة، مؤكدةً أنهم حققوا إصابات مباشرة في صفوف القوات المتقدمة.

الفصائل الفلسطينية قصف مستوطنة نتيفوت رشقة صاروخية بعد ظهر اليوم القاهرة الإخبارية

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