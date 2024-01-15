الفصائل الفلسطينية: قمنا بقصف مستوطنة نتيفوت برشقة صاروخية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها بأن الفصائل الفلسطينية أعلنت عن أنها قصفت مستوطنة نتيفوت برشقة صاروخية بعد ظهر اليوم.

اشتباكات بمنطقة أبراج المخابرات

وكانت الفصائل الفلسطينية قد أعلنت عن تحقيقها إصابات مباشرة بصفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي في اشتباكات بمنطقة أبراج المخابرات شمالي مدينة غزة.

وقالت الفصائل إنه تم الاشتباك بين مقاتليها وآليات وجنود العدو الصهيوني في منطقة أبراج المخابرات في شمال مدينة غزة، مؤكدةً أنهم حققوا إصابات مباشرة في صفوف القوات المتقدمة.